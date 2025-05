珍稀書店主：特別作品總能找到買家 占士邦作者親筆題字 小說身價高21倍

You Only Live Twice,1964年初版及作者簽書版本--作者:Ian Fleming,售價:220,000港元,特色:1964年英國出版商Jonathan Cape出版的James Bond小說初版,You Only Live Twice是Blofeld三部曲的最終篇,也是Fleming生前出版的最後一部作品。小說情節與日本場景和角色有關,因而書套的內頁印有日文書名。書內有007系列作者Ian Fleming親筆簽名和留言,是他送給著名工程師兼好友Amherst Villiers的禮物。Amherst Villiers為4½升Bentley Blower設計引擎增壓器而聞名,該車更成為James Bond前3部小說中的座駕。(黃志東攝)