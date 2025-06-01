編者話：你的財還在不在

【明報專訊】勞動節生日的程展緯，先以關注勞工權益親身走入勞動群眾中察看勞資關係與角力日常，漸漸又由日常勞動廣及地球存亡的思考，譬如做清潔又會多諗點樣走多步做好回收減廢。最近他常自稱快餐店「未來CEO」，雖然已被解除職務，但他還是不時巡視業務，新近發現店內三色回收桶被換回一個普通垃圾桶，於是，他寫了一封信，收信人是城中享譽專門處理投訴的電視節目。

程的上一封信（4月見報）是寫給時任消委會總幹事黃鳳嫺，表揚該會關注快餐店使用即棄紙杯。不旋踵，卻傳出這位上任十二載的總幹事將約滿離任（現已離任）。日前她接受訪問，不嫌濕滑的帶記者街市買餸。現在市民大眾購買大小電器，又或各式新奇家品，都習慣先上網搜尋《選擇》月刊看有否相關報道（幸而舊雜誌沒有下架）作參考，又或當遇到不公平買賣，也會有如條件反射般自然地向消委會投訴。原來《選擇》月刊亦跟報紙有一樣期許，遇上疫情，仍要風雨不改。

今天是國際兒童節，於網上填詞惡搞新聞人物成名再闖入劇場界攞埋獎的晴天林，則是今日生日，他原定今日在西九livehouse舉辦的慶生音樂會，卻告臨時取消。聽說他身上的T恤常在受訪時穿著，我翻看了其他圖片想要看清楚正面，一讀之下（見題）音樂便自自然就浮現，笑意也立即出來了——這算不算是出賣年齡之作？記者整理了他近年的一些新作，除了好笑，還有什麼？

說到風浪，預備到美國升學又或正在留學美國的學生，此刻應該感到暈頭轉向，無所適從。Lisa有感自己成了政治籌碼；多時乘留美之便訪問知名美國學者的李宇森，畢業在即卻因拒絕交出社媒戶口作審查，簽證不獲續期。他相信這一波窒礙教研人員交流互動的影響，無遠弗屆。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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