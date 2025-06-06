Affordable Art Fair香港總監教尋寶 選親民藝術品 從共鳴出發

張敏姿表示，年輕藝術家需要舞台，而AAF提供曝光機會，同時讓每個人都能輕鬆接觸並欣賞藝術。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】藝術收藏只是億萬富翁的玩意，平常人遙不可及？其實低至數百元也可入手自己喜愛的藝術品！上月底舉行的香港冉起當代（Affordable Art Fair，下稱AAF），帶來不少價格親民、充滿趣味的多元化藝術品。AAF香港總監張敏姿帶記者在會場走上一圈，分享場內值得留意的新進藝術家作品。她更向收藏新手教路：若以裝飾空間或情感連結為目標，應選擇「那些與個人經歷產生共鳴或意義的作品」，若着眼投資潛力，則需做足功課！

自1999年創辦以來，AAF堅持兩大宗旨——降低藝術收藏門檻與扶持新進藝術家。全球15個城市、每年18場展會，多年來累計吸引逾330萬總參觀人數、6.15億美元（約47.97億港元）成交總額，也證明了親民價格與高品質藝術並存的可能，為新進藝術家帶來發展機會。

展品比去年多10% 參觀人數增20%

香港站自2013年首辦，成為本地藝術生態的重要推手。今年參展單位包括澳洲、比利時、中國、法國、德國等地，參展作品比去年增加10%。數千件展品涵蓋繪畫、雕塑、裝置藝術等多種媒介，風格多元。展會暫時未有今屆銷售數字，但今年參觀人數比去年增加20%，高達28,000人，足見其受歡迎程度。

AAF香港總監張敏姿表示，所有參展作品明碼標價且定價低於10萬港元，「作為一個起始點，讓藝術愛好者開始首次的藝術收藏，也讓收藏家支持新銳藝術家」。但藝術品類別五花八門，應該怎樣挑選？張敏姿建議新手應優先根據「個人」選擇，「那些與個人經歷產生共鳴或意義的作品，然後再去了解畫廊和藝術家創作動機」。

人生第一件藏品 多選油畫

她指不要害怕發問，鼓勵新手在參觀畫廊或展覽時，不妨主動與職員聊天，詳細了解藝術家背景與創作理念。至於第一件入手藏品，她指大部分人都選擇油畫，「油畫大概是大家都知道的藝術（形式），雖然雕塑、數碼藝術等作品可以有豐富的層次，但油畫是最直接的媒介」，所以會場內大部分作品都是畫作。

對於新手藏家，本身或者沒有特別關注的藝術家，可多留意新進藝術家，他們的作品價格通常較低，約3000至4000港元起跳，但具有很高潛力，是新手藏家不錯的選擇。

例如在今屆AAF，聚焦本地新進藝術家的Young Talent Hong Kong展區，便重點介紹設計工作室Pengguin創辦人Soho So 與Todd Lam，Soho特製的印刷物突出表面與材質之間的關係，配合Todd色彩鮮明的繪畫，畫出日常中的事物，例如香蕉、積木等；另有平面設計師陳裕志，其作品Synthetic Horizon以塑膠與鋁板構建像素化的花朵雕塑，反映他對當代環境的觀察。

釐清收藏目的 情感連結或是升值潛力

面對預算限制，藏家或會陷入兩難，猶豫應選擇知名度還是心頭好。張敏姿提醒，關鍵在於釐清收藏目的。若以裝飾空間或情感連結為目標，應優先跟隨直覺，選擇能引發共鳴的作品；若着眼投資潛力，則需做足功課，建議積極參觀畫廊、展覽、博物館，多接觸不同風格和媒介，擴展藝術視野。過程中透過與藝術家、畫廊經營者的對話，理解創作背後的脈絡與市場趨勢。「AAF是一個起始點，希望藏家從這裏起步，進而探索其他獨立畫廊，逐漸培養自己的藝術觸覺。」

藏家年輕化 本地客愛香港元素

張敏姿也觀察到，藏家年齡層逐漸年輕化，其中本地年輕藏家普遍擁有獨到藝術品味，且對帶有濃厚香港元素的作品尤為感興趣；海外藏家則傾向尋找蘊含中國文化特色的藝術品。

她表示培養藝術品味需長期積累，展會以外，AAF每年舉辦的工作坊與導覽活動也是收藏家深化理解的契機。成人可參與藝術家主持的創作體驗，從技法實踐中感受創意過程；親子家庭則能透過兒童導覽，激發批判思維，從小培養美感直覺。

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：黃振宇

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]