$500買一個「生果」

【明報專訊】AAF除了參展藝廊以外，也有不少特別藝術企劃，這些藝術企劃合作的藝術家都值得大家留意。例如製作沉浸式藝術裝置100 SMILES的新銳藝術家The Tiny Smile，她出生於香港，在倫敦長大，喜歡在作品中透過重複漢字「笑」和她標誌的「上下哈哈」圖案，引導觀眾反思幸福情緒。她愛好中國古陶瓷，創作受中國單色釉瓷和浮雕技藝啟發，經常將重複的「笑」字繪畫在單色畫面上，營造特殊的視覺效果。

雕塑家李樹淡在《果欄》裝置中，擺放了365顆手工雕刻的木製蘋果與其他水果，吸引觀眾打卡。在展場以外，這名廣東藝術家一直創作「果子系列」木雕塑作品。他以香樟木為材料，根據創作時的情緒和狀態，賦予每個果子獨特的形狀、紋理和色彩變化，從中可見他在不同時刻的自我反思。其作品每件僅$500起，在場內吸引不少人「搶購」。

4人即席畫水墨 為慈善機構籌款

正如張敏姿所言，貼近生活的作品容易引發共鳴。另一藝術家許開嬌的新創作以士多為主題，陶瓷製作的懷舊零食，混入士多雪櫃、彈珠機、扭蛋機等懷舊場景中，幾可亂真，例如$1000買2粒陶瓷白兔糖、$2500一支樽裝陶瓷維他奶、$1500買10支陶瓷珍寶珠等。她是近年值得留意的藝術家，曾獲AAF Young Talent Hong Kong項目支持，常以日用品融合中國傳統藝術，例如在膠袋上刺繡金魚，以工筆水墨在紙巾上作畫。現時她經常在香港和海外展出作品，逐漸建立知名度，其作品有收藏和升值潛力。

張敏姿特別提到，希望推廣更多中國藝術，例如K&J Gallery今次找來4名香港女水墨藝術家，以「女為悅己者『榕』」為主題，現場合力創作榕樹水墨畫《千絲韌》，探索東西方文化的融合，訴說女性的力量和柔情。4人之中，周巧兒、劉佳、一雱均曾師從當代水墨藝術家馮永基，蔡天眉則曾參與香港水墨藝博、倫敦亞洲藝術周等。「觀眾很少有機會親眼目睹中國水墨畫的創作過程，這不僅是觀賞，更能感受整個過程，加深他們對當代水墨藝術的理解與欣賞。」在創作第2天，已有買家購下作品，畫廊跟藝術家將捐贈香港慈善機構「母親的選擇」和「風雨蘭」共10萬港元，另有參觀者追加捐款1萬元。展覽過後，大家可繼續留意這幾名水墨藝術家的創作。

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