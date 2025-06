貼地播客拆高牆 聲波引藝術入屋

next

【明報專訊】「藝術嘅嘢,我識條鐵咩?」一句自嘲,隔開兩個空間:一邊是政府與藝術家,搞展覽、做推廣,希望令藝術「入屋」;一邊是不識藝術的市民,不明何謂藝術,亦不明為何需要藝術。在香港,藝術是否永遠只能似「問米」——門檻高如通靈,圈內人懂「咒語」,圈外人連門都摸不到?

視覺藝術家、香港都會大學前講師葉曉燕(Rachel)不同意。她與攝影師Peter和劇場工作者陳思維(Winky)共同開設廣東話podcast「藝術問米」(Art Rice),希望化身「靈媒」,將藝術從象牙塔拽進廚房、車廂、做facial時的耳機裏。

影像當道的年代,仲聽podcast?以聲音為媒介的podcast,原來是iPod+broadcast的結合,在中文地區又被譯作播客。簡言之,就是一種可隨時收聽、在移動設備上播放的廣播節目,人人都可錄製、上傳,也可收聽、訂閱。在香港,大家用podcast聽什麼?截稿之時點開Apple Podcasts香港地區排行榜,排第一的是由BBC Radio推出的6 Minute English——顯然,用來學英文;排第二的則是廣東話podcast「吹水奇懸」——用「吹水」的方式講各地懸案,搭地鐵時聽大概是不錯選擇;排第三的則是BBC推出的Global News Podcast——用podcast聽新聞,亦是種常態。

煮飯揸車聽podcast 吸收藝術養分

奇怪,怎麼沒人用podcast講藝術?Rachel解釋,其實過去也有不少廣東話的podcast頻道與藝術相關,但在「碎片化的網絡年代」,「所有東西都是碎片」,人們更傾向於用簡短的文字與影片去接收資訊,動輒一個鐘、沒有影像做輔助的podcast逐漸不符合當下人的取向。更何况,「藝術作為一個專業知識,其實好knowledgeable(知識淵博)」,而大部分人將podcast作為填充零散時間、做其他事情時的背景聲音,令用podcast講藝術難上加難。Peter補充,他從疫情時開始聽podcast,在他的觀察中,許多聽眾都會偏好「心靈方向、陪住人」的那些頻道,至於藝術,「似乎少些」。

Podcast無法講藝術嗎?Rachel不這樣認為。從事藝術相關工作10餘年,她試過在大學藝術系做講師,全職教藝術;也做過展覽與策展;還在《明報》發表文章,用文字講解藝術。然而,在她的觀察中,這些接觸藝術的途徑似乎都「好exclusive(排他)」:只有考入才能修讀的大學藝術系自是不用說;各類藝術講座也要「搵到資訊的人才會去聽」;至於報紙專欄,「寫3000字無人會睇喇」。但podcast卻更貼地,「煮飯、揸車、做facial時候都可以聽」。在她眼中,「雖然IG好多講藝術、講歷史,其實看完都不會記得!一個鐘loop 30條、60條,好多東西從身體流過,但不會留低」。但時間更長、內容更深入的podcast,或許聽完都可以在聽眾心中留下印象,「為他們提供接觸藝術的知識、養分」。

「藝術家點搵食」 3種視角討論

於是,Rachel與做藝術系講師時曾經教授過的Peter和Winky一拍即合,決心「為愛發電」,開設一個用廣東話講藝術的podcast頻道。藝術,又要講什麼,怎麼講?「藝術問米」第一期,講「點樣為之藝術家?」,3人討論了藝術家的身分認同、生存現實,甚至拆解了「用愛發電」的浪漫迷思;第二期,講「如何開始接觸藝術?」,3人分享自己對藝術的「初印象」,還送上「睇展小貼士」,教聽眾如何「睇展不需有太多包袱」;第三期,講「創作的實踐」,結合自身經歷,分享如何「砌一件作品出來」;第四期,則講「攝影藝術」,介紹倫敦攝影五月的三大攝影盛事。

屬Gen Z的Winky剛剛研究生畢業,自言是個「劇場新鮮人」,有藝術系畢業生的迷茫,亦想和更多對藝術感興趣的人「圍爐」;Peter做過攝影記者,也出版攝影書,認為podcast可以記錄一段歷史;Rachel則是藝術圈「專業人士」。3人用不同視角展開討論,從「藝術家點搵食」、身邊展覽與有趣故事,再到藝術相關知識,有笑有鬧,又有理論進入腦海。Peter說,podcast分兩種,「需要好專注那種,坐巴士都可以聽那種」。頻道創立之初,他曾與Rachel討論頻道定位——「你希望人們抱住怎樣的態度去聽?」3人至今也沒有答案。「我想輕鬆得來又要有營養。」Rachel說,通過「藝術問米」,她希望能讓「藝術入到屋」,但其中有好多問題需要思考,「聽眾範疇好大,好似在山的不同位置。如果講深少少,剛剛起步的人會覺得好遙遠;講太淺,又想梳理一些藝術史」。

傾偈方式推藝術教育

在Rachel眼中,從香港到世界,「藝術圈都有好多東西可以講」,例如「美國cut藝術funding、威尼斯雙年展香港館選拔」等,但在香港藝術圈,似乎少見有人公開討論,公眾更是不了解;Peter補充,這些內容看似只與藝術相關,實際「這些問題反映好多東西」,「公眾需要知」。然而,Rachel又認為這些內容似乎太professional(專業),「在香港,公眾可能連art fair都未聽過,連威尼斯雙年展是什麼都不知道」。

為何如此?Rachel說,這與藝術教育有關。據她觀察,並非所有人都對藝術不感興趣,「網上有好多『教你10分鐘了解藝術史』的短片,其實有好多人對藝術有興趣,有興趣了好多年,都有興趣自己做,有興趣看展覽——他們好想知,但他們不知道」。她觀察到,過往藝術圈的人們似乎刻意為藝術製造「高門檻」,「以前的學者寫藝術,可能三行先有一個逗號……甚至再上一代藝術圈都仍然好exclusive(封閉),認為藝術嘢,我們的圈子知就得,你們平民不需要知」。Rachel認為,現代學者需要做的正是拆掉藝術的門檻,「用傾偈的方法」去傳播藝術教育,「要用人話講藝術,而不是用曖昧的語言、深奧的概念,把人與藝術隔開」。

其實,藝術到底離不離地?面對記者問題,Winky回憶起剛剛踏入大學時,Rachel在課上提問,「係咪乜嘢都係藝術呢?」當時的她回答是「乜嘢都可以係藝術,但未必乜嘢都係藝術」。Winky續說,她如今仍然認同這個回答,「離不離地,好depends on你如何去看——其實每一樣生活中的事情,都可以用藝術形式去reflect」。Rachel則感嘆,「香港不是文化沙漠,但藝術確實未入屋……好多人都認為藝術與生活無關」。她舉例,人們常把「康文」放在一起說,「但如果拿體育同藝術比較,就算對體育完全無興趣的人,都可以數到香港有什麼運動員,但數不到香港有什麼藝術家」。Podcast固然無法徹底彌補藝術與公眾間長久以來的隔膜,但Rachel希望至少可以為聽眾「補番個底」——「至少下次講到藝術,唔好再話我識條鐵咩?」

聽藝術podcast 為自己「補番個底」

若想通過podcast為自己「補番個底」,「藝術問米」之外,還有哪些節目可以聽?

(1) 在生藝術家

由本地藝術工作室「在山工作室」開設的podcast「在生藝術家」,邀來不同本地藝術家共探「藝術家生存之道」。有白雙全分享港台兩地的創作經驗,有藝術空間Wure Area創辦人分享本地藝術空間現狀,還有年輕藝術家與藝術創作團隊共同拓寬對藝術的想像。

網址:bit.ly/4mMPGKn

(2) The Art World: What If...?!

藝術記者Charlotte Burns與策展人Allan Schwartzman共同主持的節目,以假設式提問開始,重新審視藝術史。每集構建一個藝術平行時空,例如:「如果畢加索成為社交媒體創作者會怎樣?」、「如果梵高活到80歲會怎樣?」、「如果文藝復興由女性主導會怎樣?」。

網址:bit.ly/3HhSbUV

(3) The MoMA Magazine Podcast

紐約現代藝術博物館(MoMA)官方製作,從專業角度出發,深入探討當代藝術的多元面向。草間彌生的《無限鏡屋》原來用到了量子光學藝術?AI如何鑑定畢加索畫作真偽?每期節目都會邀請當季展覽藝術家、策展人對談,內容涵蓋展覽幕後故事、藝術創作過程等,兼具學術與趣味。

網址:mo.ma/3HkVY3I

