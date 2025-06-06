【倫敦】讀懂簡介就能看懂作品？

【明報專訊】說到select shop，倫敦應該是我見過有最多選擇的城市。Browns、MACHINE-A、htown store、Goodhood之類的，各種品牌、各種風格任君選擇。不過對於我來說，Dover Street Market（DSM）卻是首選，沒有之一。要說原因的話，它賣的東西合我口味是其中一個，但是說到底，它那些每季都有驚喜的裝置藝術，才是讓我總對它印象特別深刻的真正來由。

最近因為書店IDEA推出了一本由藝術家Nadia Lee Cohen與攝影師Martin Parr合作的攝影書Julie Bullard，特地在DSM設置了一個藝術裝置。這個裝置是一個設置在店內的微型畫廊，裏面只有一件作品，就是一組Martin Parr為躺在棺木裏的Nadia Lee Cohen拍攝的雕塑。整個裝置充滿諷刺意味，正如Martin Parr的作品一樣。

這個裝置藝術是有趣的。但是我覺得這個作品的重點既不是在店裏的小畫廊，亦不是雕塑本身。那個認真地搞笑的作品簡介才是它的靈魂。我相信很多人去看展覽的時候，第一眼看的不是作品，而是旁邊作者的註解，或者作品簡介（我以前在M+當義工導賞員的時候有觀察過），彷彿讀懂簡介就能看懂作品。當時我就有一個疑問，如果觀眾是以簡介的內容來主宰對作品的解讀，那麼作品與註解的關係是不是反過來了？那麼，能不能說在這個情况下作品簡介反而成為作品本身，而藝術品只是一個附帶的視覺元素呢？就這個問題，我做過一些實驗，不過那些容後再說。

所以這個作品的妙處在於利用大眾先看文字再看作品的心理。雕塑被牆壁所遮蓋，而當你想在進去之前，先了解一下這個作品有什麼特別意思的時候，你會發現這個簡介根本沒有任何額外資訊，你看見的，就是你讀到的。有種被整蠱的感覺。

這種手法是高明的。畢竟由文字來傳達藝術品之中那些曖昧的概念、感受、感覺會有很大程度的缺失。始終很多藝術品本身就是因為藝術家想表達一些難以言喻的感受而創作的。這樣的作品就像在諷刺觀眾以一種即食的心態去觀展，才會被整蠱。藝術，是應該自己去感受、去想的。

至於我的實驗，我創作了一個只以作品簡介為本體的作品。而我覺得那種閱讀註解後拾人牙慧式解讀藝術品的方法就像把文字一次又一次地複印，最終變得難以辨認、腐壞、解體的感覺。我想大概是這種想法讓我與這個作品有一種特別的有趣共鳴吧。

作者簡介：當代藝術家，現居倫敦，畢業於 Central Saint Martins。個人網頁：michael-cheung.com

文：Michael Cheung

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

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