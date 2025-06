【紐約】纖維藝術新生代

Julia Bland的一幅接近3米長的大掛氈作品Sharp Edge Of The Sky(Bravin Lee畫廊提供)

【明報專訊】纖維藝術長期被置於藝術史的邊緣位置。織布、拼布、刺繡等等代代相傳的技術和圖案,由於其功能性特徵和創作者多為女性,常被歸類為手工藝而非藝術。然而,在過去一個世紀中,現代纖維藝術家不斷出現,以強烈的個人表達將傳統手工技法轉化為藝術語言的一部分,纖維藝術也逐漸獲得藝術界與公眾的認可。

過去20年間,尤其在美國,纖維藝術經歷了緩慢但穩步上升的發展期,愈來愈多的大型博物館與頂尖畫廊將展覽資源投入這一曾被邊緣化的媒介。去年,知名策展人與藝術史學者Glenn Adamson在藝術評論雜誌Art in America發布文章〈2024年是藝術界的高纖之年〉(2024 Was the Year of the Art World's High Fiber Diet),總結了這一上升勢頭,並評選出全球10個重要的纖維藝術展覽,來自意大利威尼斯雙年展、美國大都會藝術博物館、倫敦的畫廊等等。

由於歷史上欠下的忽視債務,博物館很多大展聚焦的是已經過世或非常高齡的纖維藝術家。不過這個媒介後續的生命力當然還是當下還在產出的創作者,不斷拓寬邊界和重新定義。

去年,紐約資深畫廊經營者Karin Bravin與John Post Lee在曼哈頓南部海港的一棟18世紀老廠房中策劃了大型群展「金線」(The Golden Thread),邀請60多名藝術家參展,其中大多都是仍活躍創作的中青年藝術家。去年的展覽反響很好,畫廊今年在同一場地又做了第2期展覽。

展覽所在的老廠房保留了紅磚牆和木製屋樑,還有斜屋頂與金屬樓梯等空間結構,風格粗糲而有歷史氣息,展品包括掛氈、拼布、刺繡、軟雕塑等多種形式。例如,我長期關注的藝術家Julia Bland有一幅接近3米長的大掛氈展出。她將手織布切割,重新拼貼,在上邊畫畫,於幾種媒介中來回。她早年在羅德島設計學院學習繪畫,在摩洛哥居住時受當地住宅複雜精緻的幾何圖案所影響。後來回到美國後,有朋友送她一台織布機,編織此後成為她的創作媒介之一,作品中展現出濃烈的色彩和莊嚴的構圖。

展覽中還有不少在地裝置,例如Sammy Bennett用絲網印刷、熱轉移印刷和刺繡等技法,在頂樓閣樓搭建出一小片人工綠洲。另一名年輕藝術家Maris Van Vlack混合數碼編織、手工編織與針織,做出細節豐富和引人入勝的畫面。

與此同時,紐約現代藝術博物館(MoMA)也正在舉辦一場織物藝術大展,新老兩代作品相互對照。一邊是已被寫入藝術史的經典作品,一邊是新生代藝術家在跨媒介各個方向嘗試,散發出春天的力量。

作者簡介:織物藝術家,常駐紐約。個人網站:www.linqiqing.com

文:林綺晴

[開眼 大都會文藝誌]