JCCAC免費周六放映廠 自由入座 中庭月光下 睇戲格外chill

【明報專訊】當戲院一間一間地結業，賽馬會創意藝術中心（JCCAC）為電影迷帶來不一樣的體驗，將戲院搬到室外，沒有全黑的觀影環境，沒有環迴立體聲，連熒幕也不夠大，但每月聚集一群觀眾，相約月光下欣賞電影。在半露天的中庭空間放映藝術電影與本地獨立短片，減去一點黑盒子的嚴肅，增添幾分隨意享受，讓大家盡情隨電影主人公笑笑喊喊，邊看電影邊吃喝。這裏不設劃位，自由落座，歡迎自備飲料小吃，待天空懸起黑幕，就是電影開場之時。

JCCAC的中庭向來熱鬧，是觀展覽、逛市集、看表演的好地方，從今年4月起，每個月其中一個周六晚上，這裏更會排好椅子、架好投影機與白幕，變身成放映場地。

每月一次 藝術電影、獨立短片兼備

每月一次的周六放映廠，由戲院品牌MOViE MOViE，與本地獨立電影團隊「浪映画」主辦的「不設劃位電影節」輪流放映，選片兼具藝術電影與本地獨立作品，為社區播放另類電影作品。JCCAC節目及市場推廣主管賴燕婷（Icy）介紹，MOViE MOViE帶來一些長篇的藝術電影，主要圍繞藝術家的故事，如7月將播放法國新浪潮之母艾麗絲華坦與街頭藝術家JR合作拍攝的《眼睛相旅行》；而9月會上映回顧日本動畫電影大師今敏創作歷程的《今敏：造夢大師》。「MOViE MOViE選片較多外語片，可觀摩一些相對大型的製作，而且這些作品有些已獲獎，在它們的頻道和電影節也曾上映，但之後較少機會接觸到觀眾，在這裏就可免費重溫這些高質素的長片。」

而在雙數月份，就輪到「不設劃位電影節」選片。這個由浪映画策劃的電影節，從團隊為自家出品電影《野草》舉辦逾百場流動放映而衍生出來，希望打造一個不設劃位、不分地位的電影節。團隊成員之一古本森（Benson）說，「之前在《野草》放映期間，適逢本地短片比賽停辦，鮮浪潮不獲資助，本地放映渠道減少，尤其是短片，我們就想，不如將流動放映延伸成不設劃位電影節」，為本地作品提供放映平台。他們選片目前以本地短片為主，但他強調作品體裁、題材不限，只要有信心就可向團隊自薦放映。「有時放映結束後，有創作者提出想放映自己的作品，我們就會一起商討，我覺得他們有信心、勇氣將自己的作品讓人看，比在茫茫大海蒐集作品更重要。」例如將在6月28日在JCCAC放映的兩部短片，來自本地導演陳穎淇自薦的《兵捉賊》和《再見朋友》。Benson預告，之後會在JCCAC放映「宜昌製片」的短片，他們拍攝一些致敬粵語長片的作品，演員重現1940至70年代的打扮、言行舉止，述說現代民間疾苦。

隨意出入飲食 設映後座談會

走到室外觀賞電影，不止可看到主流影院較少放映的作品，場地的改變亦帶來獨一無二的觀影氣氛。Icy分享，「以前我們曾在JCCAC的天台播放電影，當時反應很好，不過後來因天台安全問題，沒有再辦過，但是不少人仍很記得這個體驗」。被周遭高樓簇擁、城市燈光映照，一群人坐在天台觀看電影，感受微風吹拂，單是想像已浪漫不已。放映場地從天台移師到中庭，氣氛一樣悠然自在，大概跳出戲院後，看電影的「禮儀」可隨場地改變而「鬆綁」。「網上經常有討論，在戲院看電影時有人電話響，又或者有人吃東西很大聲，引起其他觀眾不滿；但在這裏看電影，大家可以比較隨意，不會有太大負擔」，電影播到肉緊段落時，細細聲與同行朋友傾談交流也未嘗不可，觀影期間亦可自由出入，享用場地準備的飲品，或自備小吃，增添觀影趣味。社區放映另一好處，是觀眾映後毋須急急腳離開，「我頗喜歡完場後大家可圍圈討論（作品），有導演在場就更好」，因此部分放映場次，會邀請導演出席映後談，與觀眾現場交流。

夏夜氣溫愈來愈熱，Icy透露團隊正在籌備電影夜時派發雪糕、雪條，期望與大家chill住欣賞電影。

周六放映廠

日期：每月其中一個周六 （下次放映：6月28日）

地點：九龍石硤尾白田街30號賽馬會藝術中心JCCAC中庭

費用：免費入場，先在網站登記

查詢：bit.ly/4joeoxV

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：李曉虹

電郵：friday@mingpao.com

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