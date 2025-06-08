【明報專訊】特朗普與馬斯克反面，在社交媒體上互相指罵，引來旁人圍觀，事件「有汁」又適合大家大講八卦，林康琪形容盛况有如「花生斷市」。她翻看舊文，發現自己果然老早就不看好這段關係。在社交媒體上煽風點火講八卦，很容易一呼百應，美國政界中人特好此道，反枱反到出面，但又非正式，表面無事，留一手。特首李家超近日也寧選社媒之便，粉嶺皇后山食水混有瀝青等雜質，新聞發酵數天後上升至政府頂層，前晚他在社媒個人帳號貼出相片和文字，交代已召開高層會議應對事件，傳媒人林妙茵一直等新聞處都不見有正式發出公告，也在個人社媒平台表達感到「難以理解」。執筆時特地到新聞處網頁查看，正式出稿的只有發展局長甯漢豪昨日見傳媒及其談話內容。

資訊網絡改變大眾不少行為模式，隨着科技不斷猛進，演變亦不停暗中進行。Google大神便利大眾搜尋幾乎任何事，同時亦大大提升人腦的處理和瀏覽量，但搜尋器的設計又催化充斥大量無營養的內容，隨着AI時代的到臨，似乎又要迎來新的變化？

無論如何，我們仍會繼續推動閱讀。專研出版的學人唐健朗，繼英國出版人的訪問系列後，捎來一個居英港人建立一座沒有牆的圖書館的故事。戲院接連傳出結業的消息，但值得看的電影仍然不缺。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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