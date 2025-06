家明雜感：《不赦之罪》 誰掌寬恕大權？

【明報專訊】電影市道艱難,年輕電影人好在還有初試啼聲的寶貴機會。剛剛上映的《不赦之罪》,是「香港電影工作者總會」旗下「總會拍電影」計劃的項目,計劃旨在讓新導演拍長片。「總會」二字語帶雙相關,不同聲調讀來有不同含意。除了指「工作者總會」(名詞),把「會」字讀成去聲,還有「總要」(副詞)的意思。顧名思義「電影人」嘛,電影總會繼續拍下去的。

計劃的英文名為Keep Rolling Keep Running,口號是「攜手拍好戲,齊齊有工開」。Keep Rolling,幾年前文念中拍的許鞍華紀錄片《好好拍電影》的英文名稱。「香港電影」的十年河東、十年河西,很多年前難以想像,電影人到了今時今日,心願是能夠無間斷roll機(菲林年代留傳下來的觀念)就好。大家依然有戲拍、有工開。

但「開工」之餘,「拍好戲」也是計劃的座右銘。新人要兼負此擔子不簡單。《不赦之罪》由譚善揚編劇,譚及林善聯合執導。由資深的廖婉虹監製(這陣子有3齣她監製的影片上映),電影工作者總會的會長古天樂為出品人。陳詠燊擔任劇本顧問。譚善揚的長片劇本,是他念電影學院時的畢業作品,陳當年正是指導老師。《不赦之罪》雖有一眾前輩電影人提攜,作為「總會」出品,它反而沒有刻意追求很強的「行業」或「類型」味道。更像一齣獨立或藝術電影。

題材港片罕見,以「罪」與「罰」為命題。戲裏一對主角,黃秋生飾演的牧師梁保羅與他的太太,蘇玉華演的梁師母。《不赦》從牧師的視點去看世界,寫出神聖與世俗的掙扎。香港電影中的牧師,不計從前林尚義、黃百鳴飾演那些較戲謔的,認真去寫的老實說少之又少。對上一次以神職人員為主角,會不會已經是近10年前的《暗色天堂》?《不赦》的英文戲名Valley of the Shadow of the Death,直譯「死蔭的幽谷」,亦是直接從聖經(《詩篇》)借來。

《不赦》甫開始就要鋪排懸念。梁牧師是位資深德高望重的牧者。他的教會稱為「望愛堂」,位於沙田,四周的環境清幽。他在教堂講道、帶領聖餐、為信徒浸洗,也去醫院為臨終的老人家施洗。同時他關顧弱勢社群,帶領教會的同工向露宿者派飯。故事開始時,梁牧師剛剛登上了宗教雜誌的封面。他接受記者訪問,強調「苦難」的重要。有趣是,這位無比親和受人敬仰的牧師,「修身」滿分了,「齊家」卻做不到。回到家裏,他與妻子(師母)全然貌合神離、話不投機。

走過死蔭幽谷 你我同在?

牧師在家中接受記者訪問,師母不理不睬,還製造出不少噪音,令訪問的氣氛異常尷尬。訪問期間,梁牧師第一次引用片名的聖經章節:「我雖走過死蔭的幽谷,也不怕遭害,因為你與我同在……」鏡頭刻意捕捉他的視線,瞥向準備出門的妻子。惟妻子仍一臉愛理不理,漠視丈夫與訪客的存在。梁師母的職業是護士,到醫院上班,看來似乎是老行尊了。照理,這對中年夫妻最初應很登對?他們的志業同具重大意義,一個挽救肉身,另一拯救靈魂。

漸漸我們知道,冷漠的婚姻關係有它的前因,夫妻真的經歷過沉重的苦難。他們亭亭玉立的獨生女梁恩晴(晴晴)(陳書昕飾)是個十多歲的高中生,3年前不幸離世了。戲初,晴晴的登場有些疑幻疑真,身穿校服的她,在玩具店向母親央求生日禮物,一下子又不見了,原來那純為母親的想像。失去愛女對夫妻的打擊極大。幾年前,女兒生日一家人慶祝,幸福滿滿。今天,同一張飯桌,父母照舊買來生日蛋糕,兩人相視無言、氣氛死寂。蛋糕吃下去是甜的,苦澀點滴在心頭。

愛女何以早逝?《不赦》初段先賣關子。這牽涉影片另一主角,歐鎮灝飾演的少年林梓樂(阿樂)。片初他出場時,是個階下囚。梁牧師去醫院為臨終老人施洗,老人家剛好就是阿樂的婆婆。婆婆奄奄一息,快離世了,孫兒阿樂被五花大縛,由獄吏押解來探望。少年濃眉大眼,剪個囚犯的平頭裝。儘管穿囚衣,觀眾的印象不壞:阿樂在婆婆的牀前嚎啕大哭,足見他孝順。梁牧師在醫院走廊見到阿樂呆了,心神不定。後來揭露,阿樂3年前強姦了牧師的女兒晴晴。他判罪入獄,受害者自殺身亡。

所以梁牧師認得這個少年。造物弄人的是,阿樂出獄後流落街頭,被梁牧師的教會接濟。教會的容姑娘(毛曄穎飾)未知梁牧師與阿樂的瓜葛(牧師3年前痛失女兒後轉投到現在教會)。意外地,阿樂似乎也未見過他案件受害人的父母(梁牧師及梁師母),他甚至不知道晴晴已經離開人世。而阿樂被教會接助的過程中,梁牧師又沒有拒絕。於是,阿樂正式來教會工作,晚上還在辦公室留宿。

阿樂看來真的變成個新造的人,他工作盡責,與小孩子打成一片;沒有不良嗜好,因不交豬朋狗友。電影還特意描寫他有不錯的藝術造詣,他畫的速寫人像漂亮、極具神韻(幕後代畫的應記一功),也能打磨出精緻的木工小十字架。阿樂這角色,害羞、不善交際,但脾性溫文,內心纖細,氣質絲毫不像一般少男。尤其不像,影片中學裏頭,那些愛欺凌的頑劣之徒。

阿樂走進他的工作空間,梁牧師面對兩難:身為父親,他難免深深不忿,甚或痛恨眼前少年。然而作為傳道人,他又得惦記聖經的教誨。事實上,阿樂縱使有罪,他坐完牢多少也抵償了(起碼從法律角度)。阿樂出獄時,監獄外牆掛有一幅懲教的宣傳橫額,鼓勵社會「給更生人士機會」。他出獄後,有悔意、循規蹈矩、努力尋求補償的方法,真心信奉基督教。即使一般凡夫俗子,大概都二話不說接納他重生。更何况,梁牧師是個慈悲為懷的神職人員?

饒恕仇敵 (七十個七次)

聖經有大量勸勉人寬恕的金句。戲初梁牧師一次講道,就援引了馬太福音耶穌的話,囑咐世人要寬宏大量的饒恕仇敵(七十個七次)。當牧師講出有關聖經哲理時,攝影機圍着他的頭緩緩轉圈,叫我們一睹他演說的風采。同一段經文、拍法,影片呈現了兩次。只是,哲理歸哲理、講來動聽,當仇敵有天來到跟前,即使是梁牧師,真的能毫無嫌隙乎?

《不赦》首30分鐘(第一幕)劇情發展有兩個謎團,第一,阿樂何時才會洞悉梁牧師的另一個身分?當他洞悉後,他與梁牧師將如何面對彼此?其次,梁師母有天會知道阿樂走進了丈夫傳道的教會麼?她將有何反應?關於第二點,必須要讚賞蘇玉華本片的演出。她把一個心痛欲絕,對亡女念念不忘的慈母演活過來了。悲劇的3年過去,梁師母不單未能放下,她一直保留着女兒的電話(阿樂出獄後發信息過來了),惦記着女兒的生日。女兒的睡房保留得完好無缺,音容宛在。

果然,當師母驚見阿樂在教會,她晴天霹靂無法接受,旋即與丈夫在車內對質。那場戲,突顯出父母南轅北轍的處事方式與立場:梁師母愛恨極度分明,她痛惜臥病在牀的老父,對阿樂則恨之入骨。她不敢相信丈夫竟然大愛到收容間接害死女兒的強姦犯。師母的對白提到,她曾經是個虔誠的教徒。換言之,3年前女兒被凌辱輕生後,她多少已背棄信仰(本片共有兩個「天問」,此乃其一)。這也解釋了為何片初牧師在家接受訪問,侃侃而談牧者的大哲理時,師母全當耳邊風。

梁牧師呢?他被妻子問得結結巴巴,失去平時演說家的風範。此時開始,我們察覺到德高望重的牧師人性的一面。他一方面雙重身分,有利害關係、理性與感情的衝突。另一方面,作為男性、父親,他的軟弱、迂腐、無力、進退維谷的暗黑面,亦漸漸表露無遺了。平日他透過倒背如流的經文教訓、做人道理,把這面遮掩得漂漂亮亮。神的旨意可以成為托詞,開解語塞困窘的瞬間:「可能這些是神的意思喇。」黃秋生的老練世故,甚而帶點滑頭的個性,在角色上大派用場。

回到上文提及的第一點。梁牧師很快就迫不得已與阿樂「相認」了。阿樂出獄後才知道晴晴已輕生,悔不當初。梁牧師被阿樂的善意打動,主動帶他反覆誦讀聖經的〈詩篇〉,念主禱文,甚至叫他赤腳背十架上山,苦行贖罪。《不赦之罪》前半有個蒙太奇段落,處理得相當激烈。當我們以為,演下去準是關於阿樂與梁牧師的對壘——着墨於施害者與受害者(寬恕的主體)的化解時,《不赦》篇幅去到一半,突然筆鋒一轉。很多事情、人物原來並不如最初了解的單純。

影片要問的不止是如何、為何寬恕,它再後退一步,詰問誰才有權寬恕?即是說,寬恕與權力的關係。李滄東的《密陽》有這個情節,母親的愛子被綁架撕票,她良久才從悲痛中回個神來,基督教令她平靜、有力量去寬恕綁匪。她去監獄探訪被囚的兇徒,竟發現他也開始信教,並說上帝已饒恕他了。母親當堂崩潰。《不赦》異曲同工,戲裏其實一早有提示。梁牧師不止一次提到,人沒有資格寬恕罪人,只有神才可以。那麼,他作為「神」與「人」之間的「代理人」呢?

罪人迷路轉回 靈魂不死

《不赦》片首未有戲劇畫面之前,首先打出《聖經》〈雅各書〉的5章20節(受《生命樹》啟發?):「……叫一個罪人從迷路上轉回便是救一個靈魂不死……」好的。不過,戲裏誰是罪人?他(們)有沒有機會從迷路轉回得到救贖?

後半段的情節不透露了,唯一要表述的是,看畢整齣《不赦之罪》,故事中的罪與罰、幾個重要的角色,包括梁牧師、阿樂、梁師母,以至只在倒敘片段才出現的晴晴,我們都會有新的理解。

其中晴晴的戲分雖少,轉變卻十分巨大。她由一個大好家庭的馴良小女生,蛻變成為叫我們看不透的關鍵人物。《不赦》的編導,未知是刻意留白,還是根本沒有寫出來?我想認識她多一點點。現在關於她的充其量只有暗示,比如她端坐鋼琴前的背影,還有那個來回出現、愈來愈誇張的拍子機聲音。這是在暗示,晴晴的家庭驟看美好,但從小到大被宗教的濃厚氣氛包圍教她窒息?中產父母望女成龍,逼她練琴、考琴,拍子機也淪為成長的羈絆?種種期許及壓力底下,她練就出一副反叛、冷酷的個性?

由此再推想,教梁師母肝腸寸斷、日思夜念的愛女「晴晴」,師母對她的理解到底有多深?更甚是,晴晴自殺的原因比初看複雜。當中一件影響最深遠的事情,師母明明在場,卻選擇袖手旁觀,不作干預。表面「父慈女孝」的美好中產家庭,骨子裏都受父權、神權左右?女性無從置喙?女兒性格的養成、她的死究竟是誰的責任?每當夜闌人靜,師母可會靜思己過?

牧師倒會的,可惜已去到最後關頭了。同樣是幻想出來的至愛身影,後面父親與女兒有段對話,父女的角色稍稍逆轉了,寫、拍及演得皆動人。

總的而言,《不赦之罪》作為年輕導演首齣長片,題材獨特,整體算可觀的。它篇幅不長,不到90分鐘,結構分明,片首與片末都有一場「施洗」,見證牧師的心路歷程。它的拍攝手法貫徹、獨特,幾個新進電影人皆為電影學院的科班畢業生(包括攝影指導黃錫強),或許在學時受台灣新電影、歐洲電影的薰陶不少(本片輕易叫人想起英瑪褒曼的戲)?與香港工業慣見的作法背道而馳。

《不赦》傾向用長鏡頭;攝影機也擺得較遠,特寫不常出現。波多野裕介的配樂以鋼琴音樂為主,用起來頗克制。攝影機一直保持靜態,直至片末高潮才用手搖跟拍。影片困囿於教會、天橋底等有框線的場景,到尾聲才帶觀眾走到開揚的戶外。配合故事,整體的色調沉鬱,陰影有時打得很深。一些影像叫人特別深刻,例如阿樂背負巨型十架走到山巔的剪影,以及後段少女危坐教會天台,每幀構圖她都與建築物的十字架同在。

事有湊巧,同期真有另齣影片叫《罪人》。何罪之有?下周再談。

文˙家明

編輯˙秦瑞錚

