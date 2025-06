劏房雖小：劏房細路創意

next

【明報專訊】當六成香港學童擁有獨立房間,眼前兩姊妹的畫筆正穿透霉濕的牆面。8歲與5歲的靈魂在2.5米樓層高間搭建垂直宇宙。這裏沒有「兒童房」,卻孵育着不易看見、更遼闊的維度。我們總慣性丈量童年與平方米的函數關係,卻鮮少察覺,有些細路的翅膀反而在逼仄中學會摺疊時空的魔法。

去年秋,我們社會設計二年級工作室一班同學走進荃灣的劏房,思考如何以更整全的系統視野設計一套介入問題的策略。我們數點資源和服務,研究社區、鄰里、日常,由大人問到細路。細路?劏房雖小,細路一樣可以創作自己想要的生活。在複雜的劏房議題背後,住在裏頭的細路可能才是最相信創意的持份者。

洗衣袋裏的遊樂場

褪色的洗衣袋懸掛在睡房門後,原本是普通的收納工具,但5歲細妹卻玩出許多花樣。有次,她將自己裹進尼龍袋如蟬蛹,爬到客廳,突然掀開袋口大喊:「你仲睇我唔到!」這幕令在場的都驚呼失笑。接着,洗衣袋瞬間又變成蹦跳道具:細妹抓住袋緣從牀上跳下來,一路把堆積的雜物當障礙賽道。劏房細路未必可經常往冒險樂園玩,但沒有機動遊戲,沒有最新玩具,只要有一個洗衣袋,即使不消費,亦能從現實中創造快樂,也算是一種屬於細路的生存智慧。當大眾傾向將「匱乏」與「局限」畫上等號時,劏房細路正進行着更純粹的創意練習:將幾平方米空間摺疊成無限次元,用皺摺的尼龍布丈量想像力的邊界。在劏房環境下,細路只能依靠手上有的東西,活用物件特性,外加點想像,親自創作遊戲。何謂快樂,某物能否成為令人快樂的資源,其實很難用一般價值框架定義。

我畫畀你睇呀

當我向媽媽提起妹妹的藝術創作時,妹妹二話不說,拿出她的粉彩盒,握着原子筆和粉彩開始作畫。不久,一隻看似有嗜睡症的慵懶小熊便躍然紙上。「送畀哥哥你!」她得意地宣布,接着又迅速加上太陽和其他天馬行空的元素,畫面變得生氣滿滿。

Lego砌出理想家園

兩姊妹喜歡活用Lego砌出不可思議。用長方或正方體的積木堆疊成小貓咪,用蛋糕模型做牀,扭計骰做飯枱!瑣碎的ideas,組合出更瑣碎的design concepts,卻是女孩們的夢想天地!

牆壁的畫布

原子筆筆尖順着牆縫移動,走出一幅畫。家姊小時候踮着腳,在壁癌斑駁的牆面上,補上一隻咧嘴笑的小伙子。剛開始,五官刻劃得鮮明,到了身體的部分,就顯得有些抽象了。家妙大概畫到一半,就懶得繼續吧。就這樣,小伙子一直掛在牆上,歲月沒有抹去他的笑容。

一分鐘畫出一家人

媽媽、家妙和自己。妹妹用原子筆在一分鐘內畫出了她們3個。畫中間的是妹妹自己,她在裙子上花了不少心思,畫了心形和碎花的圖案。家姊和媽媽的樣子也很相似,她們都留着波浪形的瀏海,配上大大的煲呔和長長的貓眼線。我猜爸爸不在這裏是因為他在地盤辛勞工作,而家裏只剩下她們3個。

煉「膠」術師

3層收納箱像魔法寶盒般立在牀尾,魚絲纏繞着琉璃珠,壓克力水晶與木質吊墜在塑料格間閃爍。每逢周末,兩姊妹便化身煉「膠」術師,將淘寶購來的廉價材料編織成公主首飾。「佢哋成日都搞到成地都係!一條鏈甩咗就執到死!不過佢哋鍾意就算啦。」 母親笑言,展示女兒們的最新作品,20條手鏈如藤蔓纏繞衣櫃把手。

對於劏房孩子而言,他們未必能購買很多現成的玩具,但他們可以買一些瑣碎的材料,親手製作屬於自己的玩具。此過程不但鼓勵孩子創造,亦能節省劏房家庭的開支。這似乎已經成為了劏房家庭的一種習慣。

「要?唔要?」

在明愛荃灣廳堂,細妹和剛認識的小弟弟一起用煮飯仔模型及其他玩具,創造了一款名為「要?唔要?」的遊戲。玩法如下:

1. 雙人比併,然後瞇埋眼!

2. 主持人會隨機派發物件,當中包括食物,玩家要說「要」或者「不要」

3. 「要」的話,主持人會將該食物放在你的籃子裏

4. 籃子裏愈多可食用食物的一方,便勝出遊戲!

荃灣廳堂的playroom不僅是劏房細路共享的遊戲空間,更成為促進co-play、co-create的社交平台。一間房、幾件玩具,加上細路的創造力,激盪出許多意想不到的遊戲設計。過去許多劏房戶兒童受限於居住環境與家長的工作形態,長期被困狹小居所。透過社區playroom這類設施,孩子們得以接觸同區玩伴(包括劏房與非劏房家庭),在遊戲過程中自然學習人際互動、溝通表達,培養同理心。除了社交能力,這裏更是孩童自主發展的關鍵場域。兩個細路自創的遊戲雖屬小學雞共創,卻揭示了延伸設計的方向:AI乜都得的時代,我們如何透過日常直覺、集體智慧和規則協商,和細路一起思考遊戲的可能。

Let me show you my側手翻

兩姊妹自小便在社區中心學習流行舞蹈。當我分享自己也有不少舞蹈經驗時,她們表情驚訝,似乎無法相信。家姊說:「你會側手翻嗎?我得!」我立刻做一個(稍微歪斜的)側手翻;家姊不甘示弱,連續做好幾個(完美的)側手翻,再加幾聲自信的笑聲。

馬騮架?躺平架?

傳統的馬騮架似乎無法滿足當代Gen Alpha的小朋友!這對姊妹顛覆了傳統的馬騮架,挑戰地心引力,把雙腳懸掛在馬騮架上,隨即倒立起來。姊姊甚至翹起雙手,彷彿在向其他公園的小朋友發起挑戰。閉上雙眼時,姊姊在馬騮架上倒立,靜靜地冥想,享受着這片刻的寧靜。

文:何思浩(理工大學設計學院二年生)

美術:朱勁培

編輯:王翠麗

