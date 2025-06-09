澤星寄語：交流合作，必有我師

【明報專訊】孔子有云：「三人行，必有我師。」也就是說，我們身邊的家人、師長和朋友，都有值得學習或借鏡的地方。無論在求學或工作上，我對這句古語體會甚深，因為我從師長、同學和病人身上，的確學到很多終身受用的知識與經驗。

回顧學術研究與科技發展的歷史，不同領域和專長的學者互相學習、啟發，往往是取得重大突破的關鍵。當我們專注於自己熟悉的範疇，難免掛一漏萬，而跨學科或跨專業的合作交流，就是掃除這些「盲點」的最佳方法。

所以，我一直在思考怎樣擴展港大醫學院與內地及海外交流的規模。擴大本科生和研究生的交流計劃，以及我們與頂尖學府、機構的合作項目，自是不在話下。但我希望可以再深入一點，探索更多交流的機會和方式，甚至透過與不同知名學府合作，共同聘任教學及研究人員，以吸引更多各地人才，推動我們的學術發展及科研成就更上一層樓。

港大醫學院耕耘杏林逾百年，桃李滿門，遍佈天下，如今不少校友已是國際醫療及科研機構的領袖。如何充分發揮校友網絡的優勢與力量，推動醫學院的長遠發展，也是我念茲在茲的事。

發揮校友網絡力量

上月中，我和同事們再次訪問英國，到訪著名學府如劍橋大學、牛津大學、倫敦國王學院、倫敦大學學院，以及頂級生物醫學研究所Francis Crick Institute（FCI）等，就醫學研究、人工智能與大數據等範疇，探討更多合作機會，收穫頗豐。其間，我深深感受到這些機構對合作和交流的重視。其中FCI的實驗室均採用巨幅玻璃為間隔，營造開放的研究氛圍，鼓勵跨學科、跨專業的交流，令人印象深刻。

此外，我和同事也出席了一連兩天的人才招聘活動，介紹港大醫學院的最新發展與成就，以及各個範疇所需的人才，以吸引全球優秀醫護及學者加入我們的團隊。席間還有來自美國和歐洲的學者，他們熱中於探討來港發展的機會，我們廣納賢士之門一直常開。當然，我們也不忘與當地校友會面，分享工作與生活上的點滴；不少校友專程從英國各地前來參加聚會，充分反映他們對醫學院的支持和歸屬感，着實令人感動。我也很高興與增潤學年來英國交流的醫科生，以及參與其他交流計劃的學生異地相聚。尤其欣慰的是，見證這些海外交流經歷如何滋養他們的成長，使他們在學術與人生閱歷上皆有所精進。

推動醫療發展及科研創新，需要龐大的人力、物力和財力，而且必須持續投入這些資源，否則很容易前功盡廢。倘若遇上經濟發展放緩、社會資源分配的優次隨之改變等環境因素，籌措這些資源自是充滿挑戰。然而我始終深信人的力量，只要我們同心協力，一定可以克服困難，達成目標。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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