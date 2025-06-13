沈靖韜談范賽征途：貝多芬一曲最重要

【明報專訊】港產鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）在第17屆「范克萊本國際鋼琴比賽」（下稱范賽）大放異彩，成為首位在這比賽獲金獎及觀眾大獎的香港人。本周四（6月12日）上午，沈靖韜接受媒體的線上訪問。回顧橫跨3星期的6輪比賽、接近4個半小時的演奏，《明報．開眼》記者問他如何調整心態，沈靖韜說：「最艱難就是要兼顧這4個半小時的音樂，很快由一輪到另一輪，要準備不同的音樂，每一輪我覺得都是不同的世界……彈完第二輪後，我有一日完全無練過琴，我已經感覺到我的體力和腦袋都很疲倦，沒可能再思考和努力繼續練琴，我決定唞一日，令我之後的（準備）工作會更好。」

3周賽6輪 每輪風格都不同

令沈靖韜如此疲倦的第二輪演奏，他的選曲是貝多芬的《降B大調第29鋼琴奏鳴曲第106號》——這被稱為古典鋼琴曲目裏要求最高的獨奏作品之一 ——沈靖韜雖感疲倦，卻說這首歌是6輪裏最重要，「6輪的選曲我都很喜歡，選曲的想法都是想在6輪裏展示自己不同的一面，想觀眾或評判聽到每一輪後都會很好奇我下一輪會怎樣彈，因為每一輪我的風格都很不同。對我來說，可能最重要的一輪是第二輪貝多芬的那首奏鳴曲，因為這首歌很深奧，我總是覺得它是『the entire universe and beyond（整個宇宙及以外）』，裏面所有作曲和彈琴技巧都很深奧，我鑽研這首歌時，對於我所有6輪的曲目都是有幫助；我學這首歌時，我對藝術的感覺都有所增加」。

4年一屆的范賽參賽年齡僅限18至30歲，意味着今屆是29歲的沈靖韜的終極一戰，「我知道是最後一年可以參加這個比賽，我心態都是盡力，不會想是不是比賽，而是盡力做好自己最好的一面。除了比賽外，世界各地的觀眾都很關注，（主辦方）之後跟我說有2000萬觀眾看過這個比賽……所以彈到自己的最好才是最重要」。

亞洲巡演 8月香港首站

沈靖韜自3歲習琴，他說年幼接觸音樂，甚至參加比賽，鋼琴於他而言都只是像玩具，根本不知道這代表什麼；成長期間他先後師從本地和海外鋼琴名師，直至21歲才決定完全地投身音樂。29歲的這一年，沈靖韜在如此頂級的鋼琴大賽裏奏出一闋闋古典樂曲，在黑白琴鍵間敲下自己對音樂的理解，最後捧走金獎。他笑說「參加這個比賽就是想以後不用再參加比賽」——金獎得主往後3年將獲安排專輯錄音、巡迴演奏會等。這讓記者想起，疫情期間與沈靖韜在瑞典同窗的香港另一著名鋼琴家黃家正在社交媒體發帖文祝賀：「我認為香港如果要出一個真正可以巡演世界的鋼琴演奏家，非Aristo莫屬。」而沈靖韜的亞洲巡迴首站將會是香港（8月30日於香港大學舉行），讓我們靜待他載譽回家。

文：譚雅詩

設計：陳瑞麟

編輯：王翠麗

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