【香港】張滙希個展「他然」：鬼斧神工的溫柔

【明報專訊】自Instagram引入Reels功能後，有些很治癒的影片常常推送給所有用戶，其中一種就是樹脂藝術（resin art）的創作過程。它是一種液體的膠水，創作時會溶成千萬變化的樣子，像把墨汁滴到清水後會散發出各種形態，不過是在一個平面上發生；跟傳統執筆繪畫不同，通常藝術家未必能很仔細地控制樹脂的走動和流向，其黏稠度亦會因應天氣和溫度而不同。

因為樹脂的流向本來就自帶天然美感，怎樣弄出來也不會太差，藝術家如何再進一步提升到新的層次呢？是其中一個巧妙的問題。

最近參觀了張滙希個人展覽「他然」，就在賽馬會創意藝術中心L0藝廊。去過那裏的朋友都知道，L1的展覽室可以直接走下去L0，不過今次張滙希卻封起樓梯，使大家必須從L0入口進去，跟從指定路線順序觀看。如果你走了一遍，就會發現這樣的安排也不無道理：展品的能量會有所遞升，有時轉角處遇見安靜卻存在感強烈的作品，實際也是為下一個富有氣勢的作品鋪墊。

除了這些心思外，黑暗環境也烘托出詭秘氣氛，而樹脂藝術經過光線折射後更顯剔透、晶瑩，呈現出像石頭般渾然天成的肌理質感，讓人感到心靈潔淨。雖然作品圍繞自然主題，但形狀各異，加上擺設高低、大小不一、光線設計等因素，展現出不同層次。

譬如說，某次轉角時在角落處發現一個三角形切面樹脂藝術作品《旁觀者》，邊緣恰恰貼服牆身，使得外界保持昏暗，自己卻發出耀眼光芒。你經過它，必會看見它，因為它實在異常光亮，讓人屏息。它的存在讓人想起不少神秘力量，或甚至普羅維登斯之眼（一隻眼睛在一個三角形之內的符號），讓你忍不住持續地與它對望，想看出彼此的端倪。

不過，相比起三角形這種人造設計，展覽中更為常見的形狀卻是圓形，至少有6個作品都牽涉到。起初，大家需要抬頭注目一連串的圓形切片，以一定距離觀賞。但當走下去，彷彿整個環境的氛圍都漸進了，最後甚至有一個茶色半透明的球體，懸掛在近乎臉前的高度，像月球就在眼前，只要伸手就可以觸及了……當光線從另一邊穿透，還能看見兩面的肌理重疊投射，加上裝置轉動，看起來更是氣象萬千，讓人着迷。

一看，作品原來名為《畫外月》。不過，更震撼的也許是它背後的《空林映月圖》，高約6米，在明暗不定的光裏，琥珀色與海水藍兩種主色互相對抗，氣勢浩蕩，甚至可以說有點讓人心生畏意，但又不禁仔細凝望，感歎這般鬼斧神工，總括地說，就像人在大自然面前的感覺。

加上區樂恆空靈又溫柔的場地音樂，漸漸就忘了此處是個展覽，以為第二世界，連時間的流轉也彷彿起了變化。可展覽完結就要說再見，真教人惋惜；如果這麼舒服的空間可以一直存在，你說多好呢。

作者簡介：偶爾寫文藝報道、專訪、評論、散文和詩

文：馮曉彤

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

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