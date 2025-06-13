【東京】與我共度一天

【明報專訊】受做cafe的朋友邀請，上星期搞了個一日限定展×Pop-up Cafe「Spend A Day With Me」。Pop-up選址在世田谷代田，鄰近文青區下北澤，如果想來個咖啡店巡禮，可從下北澤一路走去代田。另外，世田谷代田站亦是2022年「社會現象級」日劇《silent》的取景地，到現在仍有很多劇迷到車站外主角坐過的長椅打卡。

香港不少朋友有開cafe，以前大家也會常隨性地搞些活動玩，例如請DJ打碟、跳蚤市場、展覽等等。很久沒參與這種活動，內心非常雀躍地畫了3幅新畫。在cafe內如何與我共度一天（spend a day with me）好呢？我的想像是飲咖啡、食pancake和閱讀，成為了新畫作的主題。這次租用的場所是ナワシロスタンド，是一家約有50年歷史的木造建築民居（簡稱古民家）。於2021年翻新後，搖身一變成為日替式共享廚房。ナワシロ的漢字寫成「苗代」，指種植稻苗的場所；旨在植根社區，與到訪的人們一起培育公共空間。除了料理pop-up，租客還可以在這個取得了「菓子製造許可」的古民家製作自己的食品販賣、猶如被招待到誰的老家裏玩似的包場開派對等等。2021年開業至今，已舉辦過無數的pop-up cafe、放映會、流動圖書館和展覽。

大學時期在上環太平山街的咖啡店打了3年工，孕育出「原來在香港生活也能有鄰里關係」的想法。對於住在高樓大廈的香港人來說，鄰里關係愈來愈難出現，回想起那3年相當快樂。當年在太平山街，街坊、老店、新店關係友好，街頭巷尾總有個聚埋吹水的位置，街坊下班了到店裏喝杯茶，蛋糕做多了給鄰居帶回家，原來不止是劇集才會出現的！種種一切，都讓人在香港高速的城市生活中感受到人間溫暖。及後好友分別在上環海味街和深水埗大南街開咖啡店，新冠期間更是日見夜見，一班鄰居街坊互相支持。所以今次一日限定展，帶着作品從車站一路散步到ナワシロスタンド，走進現在少見的花紋地磚玄關，踏上通往2樓𠵱呀作響的陡峭木梯，打開古民家特有的大窗戶讓涼風吹進室內；朋友帶着小禮物來訪，在小小的家用廚房製作食物招待客人，忙不過來時朋友主動幫忙，一切都非常有機，有種說不出的懷緬感。

古民家大概真有老家的感覺，當天的客人都很放鬆地點杯飲品和飯糰一坐便是兩小時，完全沒有匆忙的感覺，而我則是整天跟店內每位到訪的人聊天。夜晚走到街上，這座小小的古民家從大窗戶透出橘黃色的燈光，時不時飄來米飯香氣和傳來人們隱約的談笑聲，像極了每個人遠古記憶中的某個畫面，讓人會心一笑。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]