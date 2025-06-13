【墨爾本】澳洲的瀨戶內海

【明報專訊】相信很多人都到訪過日本的瀨戶內海，去觀摩一下草間彌生的南瓜和其他裝置藝術。可我自從9年多前移民澳洲，到日本旅行就沒有從前那麼容易了。為了一解「鄉愁」，在澳洲冬天，我們先到墨爾本南邊的海岸繞一圈，在這個澳洲的「瀨戶內海」，看看不同藝術家的作品

Point Leo海岸不在墨爾本市中心，開車前往約一個多小時，在那邊有一個很漂亮的酒莊——Pt. Leo Estate。可我醉翁之意不在酒，在乎莊主的收藏品也。Pt. Leo Estate有一個佔地很廣的雕塑公園，珍藏着很多著名雕塑，最令大眾喜歡的，當然是站在公園入口的KAWS的作品Share 2020。相信香港人對KAWS並不陌生，美國藝術家Brian Donnelly從高中就喜歡紐約的街頭文化，1990年代，Brian已在紐約的視覺藝術學院學習，並開始在夜晚於某些公共空間創作塗鴉，並以KAWS作為他的標記。話雖如此，在高級的酒莊內看到代表街頭文化的KAWS作品，我覺得有點弔詭，不過或許KAWS作品的身價都已經不是一般塗鴉創作，它早已躋進「上流社會」了。

不過要說園內我最喜歡的作品，那就非Julian Opie的裝置藝術莫屬，我一向都有留意Julian的作品，幾年前在維多利亞州國立美術館也看過他的個人展覽。Julian是來自英國的藝術家，園內展出的是他於2012年創作的作品——Galloping horse，Julian喜歡將不同的科技加入到他的藝術創作當中，從而吸引觀眾的眼球，這個關於馬的作品靈感居然是來自韓國的計程車。Julian發現韓國計程車的咪表顯示器左上角有一隻小小的馬。然而在這個作品中，這匹馬不是靜止的，而不停在跑，在非常安靜的園內，只有這一個作品不是靜止的，這看起來非常突出。

Greg Johns的To the Centre也是園內一個很值得留意的作品。因為只要你圍着它走一圈，你會發現不同角度都能看到不一樣的形態。明明是一個鋼板做成的作品，為何可以「活動」？作品名字To the Centre彷彿暗藏玄機，因為無論我移向不同的角度，只要聚焦於作品中間，就會衍生出新的面向。一座裝置，無限種不同體驗。作為觀賞者，不禁讓我猜想作者的用意是否想叫人留意事情本質的中心，因為事情在不同的角度出發也可以有不同面向，從不同的地方觀看也可以有各種解讀。

最後，雖然我沒有去過日本的瀨戶內海，但看過不少朋友的相片，都彷彿讓我置身其中，特別是那黃黑波點的草間彌生大南瓜。如今我在墨爾本南邊的海岸都可以看到紅黑波點版了。2023年年底，這個大南瓜就豎立在園內，望着海岸的海浪，的確讓人誤以為身處日本，當然，墨爾本的強風很快又把我帶回現實。

雕塑公園佔地很廣，要認真逛的話真可以蹓躂好幾小時，雖然我「回不了鄉」到日本，但我相信，墨爾本Point Leo的這個海岸，絕對不會給比下去。

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本9年。認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

[開眼 大都會文藝誌]