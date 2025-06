【明報專訊】不少收藏家也希望擁有獨一無二的作品,最近便有一次收藏村上隆親繪作品的難得機會。村上隆最新個展Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow,由即日起至9月7日於美國克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)舉行,帶來從未公開的藝術裝置和新作。展出的繪畫和雕塑色彩斑斕、充滿活力。

原大復刻法隆寺「夢殿」 四靈獸坐鎮

村上隆亦以藝術重新詮釋歷史,本次最矚目的作品,是按實物原大復刻了日本奈良縣法隆寺建築群中的「夢殿」,殿內展出他在2023至2025年間創作的4幅巨幅畫作:《青龍.京都》、《朱雀.京都》、《白虎.京都》和《玄武.京都》。

除了觀看展覽以外,大家更可在博物館網站預訂專屬肖像畫,在村上隆標誌的花花、骷髏、花花和骷髏圖案共3款背景中選擇1款,並上傳個人照片,藝術家便會根據照片繪畫獨一無二的肖像畫。每個版本限量50幅,每幅肖像畫售價5000美元(約3.9萬港元,不含運費)。

Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow

日期:即日起至9月7日

地點:美國克利夫蘭藝術博物館

詳情:www.clevelandart.org

文:張曉冬

[開眼 收藏]