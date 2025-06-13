文物×動感多媒體 發放非洲藝術能量

【明報專訊】非洲，對大部分香港人而言是陌生的遠方，第一印象可能是動物大遷徙、原始部落等，未必聯想到藝術。其實，在我們接觸的現代藝術中，隱藏了不少非洲藝術身影，不少藝術家如畢加索（Pablo Picasso）、馬蒂斯（Henri Matisse）、布拉克（Georges Braque）等，都從非洲雕塑中獲得啟發，影響日後創作風格。最近香港城市大學般哥展覽館推出全港首個非洲中部多媒體藝術展覽「召喚無形——中部非洲藝術展」，融入各種新媒體互動裝置，讓大家親身感受非洲藝術的風采。

「召喚無形——中部非洲藝術展」展出近200件19世紀至20世紀初非洲中部（下稱中非）的雕塑、面具和兵器，展覽先按3類藏品劃分展區，最後把中非劃分為6個區域，以介紹各區的文化及上述3類展品。除了展出藝術品、文物，展覽最有趣的是5個特設的新媒體科技裝置，在遊玩之中為參觀者揭開非洲文化的神秘面紗。

展覽聯合策展人趙式慶表示，展覽以「召喚無形」為名，原因是中非的文化核心是一種有關祖先與神明的超自然「無形」信仰。「這一批藝術品是中非被歐洲高度殖民前的最後一批文物，當非洲步入殖民社會後，這類文物被大量摧毁，遺留下來的特別珍貴。」非洲中部幅員遼闊，各地域有其不同地理環境與文化，展覽將中非分為贊德、中非腹地、中非西部、庫巴、盧巴與大湖區6個地區。他表示，中非西部靠海地區，透過港口易與外國接觸，故當地藝術的歐洲元素相對明顯，來自中非西部渥優的馬刀上的十字架符號便是一例；相反中非腹地一帶為熱帶雨林，地形複雜交通不便，阻礙地域交流，區內社會組織分散且規模小，甚少受外界影響，基本上看不到與西方文明相關的事物。

儀式雕像動畫化 解釋象徵意義

趙式慶指出，中非人民相信透過儀式雕塑可與神明和祖先溝通、祈福，尋求指引。雕塑展區集中解釋不同雕塑的象徵意義、功能和製作過程，讓大家理解當地人的信仰儀式。在展覽入口位置，映入眼簾的是以最具代表的展品「Nkisi Nkondi大型嵌鐵女像」為靈感創作的三頻道沉浸式動畫空間「權力雕像」。

製作藝術裝置的新媒體副策展人侯雨濛表示，Nkisi Nkondi是個釘滿釘子與鐵片的儀式雕像，當地人會尋找持有這種雕像、聲稱能溝通靈界的nganga求助。這尊雕像被認為具有強大力量，求助者先將鐵片含在口中，吐出後一邊大聲念誦對雕像的祈求，一邊用槌子將該鐵片打到雕像身上，以祈求達成願望。「當我第一次看到Nkisi Nkondi時，便忍不住想像走在它身上的震撼畫面，於是將它動畫化，讓觀眾恍如踏在它插滿釘刺和鐵片的身體上；在地面投影祈禱文，播放儀式音樂，沉浸非洲靈性世界中。」

隨數碼面具舞動 感受儀式音樂

面具是當地常用的儀式道具，配合相應服飾、飾品、音樂與舞蹈表演。表演以外，趙式慶指出，部分面具會被nganga「賦能」，在面具加入祖先指甲或他們認為充滿靈力的「法力」物質，讓面具連接無形世界。他們相信在表演儀式中佩戴面具，便能變成面具代表的人物、祖先或神靈，為村落帶來淨化、驅邪等功效。參觀者除了能從面具展區看到風格、功能各異的面具和服飾，亦能欣賞非洲藝術文化發展基金提供的珍貴紀錄片《面具儀式表演》，有興趣更可試玩體感互動裝置遊戲「面具之舞」。侯雨濛表示，「面具之舞」有3種部落數碼面具供玩家選擇，包括松吉族面具、庫巴女性面具、庫巴頭盔式面具，玩家只要跟隨面具的指引舞動，系統便會即時播出該部落的傳統樂曲，讓人親身感受面具儀式中的音樂與舞蹈。

體感互動裝置 跟「贊德國王」學戰技

在無形信仰之下，中非的兵器形態亦十分獨特有趣。趙式慶分享，非洲中部的「飛刀」造型奇特，為多刃設計，與大眾認知的飛刀大相逕庭。展覽特別與香港科技大學徐昆實驗室合作，了解飛刀的飛行軌迹，觀眾除了能掃描二維碼觀看研究成果，更能從互動式動畫裝置「兵器引擎」中，觀看飛刀、盾牌、鐮刀、標槍這4種代表武器的使用方式與資訊。參觀者前往展覽旁的教育角，能透過沉浸式體感互動裝置「演．武．場」，親身體驗這些兵器。趙式慶表示，「演．武．場」內容主要根據人類學家愛德華．埃文．埃文斯-普里查德（Edward Evan Evans-Pritchard）對中非王朝「贊德」的人類學研究設計。在「演．武．場」中，參加者可選擇長、短兩種兵器，在3D動畫人物贊德國王格布德威的示範下，模仿各種戰技，以通過三關的試煉。場內的各個裝置，讓大家以趣味方式體驗19世紀非洲中部文化。

召喚無形——中部非洲藝術展

日期：即日至9月28日（逢周一休館）

地點：香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓

查詢：3442 7654

註：免費入場，可預約或現場登記

預約：www.cityu.edu.hk/bgvisits/zh-hant

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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