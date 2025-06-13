【明報專訊】早前港鐵將軍澳線在下班時段故障，令東區海底隧道大塞車，不少打工仔為過海而叫苦連天，有人另覓出路，搭上往來九龍與港島的渡輪航線；一場交通大混亂，教人重新思考城市的交通規劃。身處海港城市，每次乘坐渡輪都是一場浪漫的邂逅，可慢慢享受一趟海洋作伴的旅程。說起渡輪，不少人會想起深受遊客喜愛的天星小輪，但劃過維港水域的還有多條接駁居民社區航線，例如北角往來紅磡、西灣河往來觀塘……搭上這些渡輪，會見到怎樣的風景？藝術團體「藝術到家」帶着這些疑問，在今年4、5月舉辦藝文工作坊，藝術家和學員登上渡輪，以畫作、詩篇與音樂記下船程中擷取的靈感；而明天（14日）至6月22日，他們會在九龍城碼頭和北角碼頭一帶舉行展覽，展現成果。

「藝術到家」在疫情前開始着手記錄渡輪故事，活動中將推出訴說東區碼頭歷史和沿海故事的《渡此一遊》一書，並舉行「碼頭走讀團」，讓大家一起捧着書乘渡輪，在碼頭附近散步，追尋社區沿海足印。連續兩個周日，民間歷史研究者余震宇也會帶領東區歷史導賞團，邊走邊講解社區變遷。明天傍晚，北角東岸板道將有音樂人7_Elephant & Friends的日落音樂表演，周日（15日）亦會有兩場體驗團，可跟隨詩人李顥謙現場寫詩，或與藝術家車婷現場速寫，以藝文角度發掘渡輪魅力。

渡此一遊

日期：6月14至22日

地點：九龍城碼頭、北角碼頭、紅磡碼頭和沿岸一帶

IG： arttogether_hk

文：張淑媚

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