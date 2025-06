綠色生活：舊衫回收九成為聚酯 快時尚加劇非洲塑膠污染

【明報專訊】舊衣回收在本港曾是大茶飯,全盛期年營業額達5000萬元。雖不是「億億聲」,但只要把回收桶擺出來,市民便把一包二袋舊衣往裏頭塞,幾近無本生利。你大概知道,很多舊衣其實沒被妥善回收,只是流落異地成為別人的環境重擔。這回我最想告訴你,快時尚把此問題變得更棘手、更複雜了。

快時尚的「壞」

筆者廿年前入行環保組織,目睹一街都是舊衣回收設施,遂發起問卷調查,發現七成多受訪者參與過舊衣回收,但當中竟有四成曾把未穿過的新衣丟進回收桶。問當初為何掏腰包?最多人說「鍾意」、「靚」、「需要」、「便宜」、「唔夠衫著」;但為何扔掉新衣?回覆卻是「唔再鍾意」、「襯唔到」、「尺碼不符」,甚或「唔記得買過」和「著唔切」。這跟我走訪回收場的觀察相若:5%至10%的衣物仍掛着吊牌。可惜社會過去較關注前端的浪費,對回收後的去向着墨不多。

今時今日,快時尚大行其道,時裝的「保鮮期」愈短,衣物質素愈低劣,塞進回收箱的愈多,能重複利用的卻愈少。而這些新產品含有更多合成纖維(synthetic fibers),更近乎切斷回收再造之路,甚至隨時壓垮整個回收體系。

簡單來說 ,把Fast Fashion說成Fossil Fashion,半點不誇張。

快時尚為求貨如輪轉,以低價推動「汰新換更新」的消費模式,衣物鞋履壽命縮短,導致大量浪費,這點不少人已意識到。而業者為追求價廉,其實是向化石燃料「投誠」,造成的環境傷害,大眾卻未必了解。

什麼是合成纖維?

時尚產業大量使用的合成纖維(synthetic fibers),目前已佔全球紡織品產量近七成,並且持續增長。這些纖維並非棉花或羊毛,而是用石油、天然氣提煉出來的塑膠原料製成。合成纖維的大家庭中,聚酯纖維(Polyester fiber)最常見,其學名是聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)——沒錯,就是用來做飲品膠樽的那種塑膠。它快乾、不易起皺,便宜,只及棉花的半價,深得業者偏愛。

一分錢一分貨,聚酯衣物平均穿7至10次質料便下降,甚至要報銷,遠遜於耐用的天然布料。它背後的「碳足迹」更驚人——光是2022年,為了生產及使用聚酯纖維,全球就排放了1.25億噸二氧化碳,需要20億棵樹吸碳一整年才能抵消。根據長期關注快時尚污染的「改變市場基金會」(Changing Markets Foundation)報告指出,2019年全球服裝產業在產品整個生命周期中,共產生高達830萬噸的塑膠污染。

儘管問題嚴重,快時尚市場仍火熱,據Fortune Business Insights分析,2024年全球市場規模逼近1500億美元,其中亞太地區佔了35%,預計2032年將飈升至3100億美元以上,年年有兩位數成長。這意味着,整個行業不但沒有踩煞車,還陷入「合成纖維成癮」的狀態,與化石燃料密不可分。

「舊衣殖民主義」

快時尚崛起,讓全球二手衣回收貿易水漲船高──2021年規模約960億美元,預計明年暴增至2180億。餅愈畫愈大,但這張「回收大餅」,對部分國家來說卻苦澀難嚥。

非洲的加納最能體會箇中滋味。這個人口不到3400萬的國家,每周接收約1500萬件舊衣,平均不到3周,就能讓每位國民多添一件。問題是,許多衣服根本沒好好分揀,破舊、過時、不合身,也不符當地審美與氣候。我跟綠色和平非洲辦公室調查主管Sam Quashie-Idun聊,他說東亞出口的衣物尺寸普遍偏小,不適合非洲體型。結果是,大批衣物直接變廢物,每周高達50萬件遭非法棄置。

更糟的是,廢衣中近九成是合成纖維,最終會化為微塑膠污染土地、河道、海洋,甚至食物鏈。

這不只是加納的事。從南非到尼日利亞,從烏干達到安哥拉,非洲處處是舊衣傾倒場。正如Sam所說,這場二手衣傾銷潮,儼然「舊衣殖民主義」。這回,亞洲也是要角,因為中國與韓國都是全球主要舊衣出口國。香港,當然也在其中。

分檔次出口 劣質舊衣送全球南方

整理本港統計處數據,過去10年香港二手衫出口地,遍及加納、貝寧、安哥拉等8個非洲國家。

2024年,香港向10個國家或城市出口16,000多噸二手衣物,總值2400多萬元,平均每噸約值1500元。這看似不起眼的數字,卻容易掩蓋全球南北之間在二手衣市場上的巨大差異——正在這些落差中,商人看見了「衣中自有黃金屋」。

香港的回收商眉精眼企,會精挑名牌及高檔二手衫到消費力高的富裕市場,縱使貨量不多,盈利卻豐厚,像是出口到英國、加拿大的二手衣服,每噸貨值達5位數。至於質量參差的快時尚製品,或混雜破損舊衣等則大量被送到全球南方,看似公平循環,實則是全球分工下的環境與經濟不平等。

菲國接收港逾九成二手衫

早年,中國大陸、泰國、柬埔寨等會接收香港的舊衣,但隨着洋垃圾衝擊和環保意識抬頭,中國在2017年中全面關上進口舊衣的大門;飽嘗塑料廢物襲境之苦的泰國,去年亦祭出高關稅措施(稅款疊加可高達四成),並加強抽查,削減兩成進口量。

儘管菲律賓以「維護國民健康與尊嚴」為由,明文禁止舊衣進口,實際上,港菲兩地的二手衣貿易從未停歇。本港數以萬計的外傭網絡與當地活躍的跳蚤市場,令菲國吸納了全港九成以上的二手衫,也讓香港去年成為菲律賓十大舊衣進口來源之一。菲國政府展開多次掃蕩,也提出要取締二手衫市場,但效果成疑,當地傳媒便憂慮這些廉價舊衣正蠶食國內成衣業的生存空間。

人造纖維衣物髒了,洗衣機能夠洗白,卻無法阻擋微塑膠大量釋出。國際自然保護聯盟(IUCN)稱,全球海洋中的微塑膠,有35%來自清洗合成纖維衣物。

快時尚品牌有時以幽默包裝掩飾污染真相,例如這句標語:「Being naked is the #1 most sustainable option. We are #2.」初看逗趣,實則諷刺。要真正的永續選擇,不必裸身上街,但必須要向企業問責。

根據「改變市場基金會」2024年的評估,全球50間主流時尚品牌普遍依賴合成纖維,卻鮮少正面回應其污染問題。常見手法包括:將減塑責任推給消費者(如叫你安裝洗衣機濾網),或不斷延後改善時程,來維護「快、便宜、大量」的營運模式。報告更點名多間知名品牌——包括Patagonia、Adidas、Walmart、Shein等,指它們對減塑行動缺乏透明度,包括避談其合成纖維使用量。其中快時尚巨頭Shein的服裝中,使用合成纖維的比例高達82%,堪稱全球之最。例外者寥寥,Reformation是唯一承諾在2030年前淘汰原生(virgin)合成纖維的品牌。

法國管制快時尚 擬徵「環保稅」

放眼國際,除了倡議時尚企業增加透明度,公民社會也推動加強立法,例如建議修訂《巴塞爾公約》,將人造纖維納入有害塑膠廢物的範疇,以阻止劣質舊衣流入發展中國家。法國參議院上周二(10日)更一致通過管制快時尚行業的法案,包括向企業徵收「環保稅」,禁止廣告、懲罰違規推廣的「網紅」等。

文˙ 朱漢強

協力˙ 陳永傑

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

