善忘當正常老化 認知障礙失治療良機

【明報專訊】有人說過：「人有兩次死亡，一次是肉體的死亡，一次是被人遺忘。只要有人還記得，你就沒有死亡。」

根據我的臨牀經驗，許多認知障礙症早期出現的善忘症狀，常被誤認為是正常老化的現象，因而錯過了診治的黃金期。

認知障礙症（dementia），前稱老年癡呆症或腦退化症，是一種中樞神經系統原發性退行性疾病。起病緩慢、病程為8至10年，主要臨牀特徵有：一、記憶障礙；二、認知及語言功能障礙；三、人格、心理及情感障礙；四、飲食、睡眠及行為障礙。

現時常見的認知障礙症包括：

．阿茲海默症

（Alzheimer's disease, AD）

．血管性認知障礙

（vascular demantia, VD）

．混合性癡呆

（mixed dementia）

．額顳葉認知障礙（frontotemporal dementia）及路易體認知障礙症（Lewy body dementia）

．繼發性認知障礙

（secondary dementia）

根據世界衛生組織數據，全球有超過5500萬人患有認知障礙症；65歲以上人口中，有8.1%女性和5.4%男性患有認知障礙症。預計患者人數將在2030年增至7800萬，到2050年更將攀升至1.39億。

目前，西醫尚未研發出能根治此病的有效藥物。隨着全球人口老化，認知障礙症導致的痛苦，不僅嚴重影響長者的生活品質，也為照顧者及社會帶來沉重負擔。世界衛生組織總幹事譚德塞曾說：「認知障礙症不單奪走了數百萬人的記憶、獨立能力和尊嚴，同時也奪走了我們所認識和所愛的人的存在。」

2050年預料全球1.39億患者

中醫學雖沒有認知障礙症這一病名，但早已觀察到老年人易有腦退化的現象，並在多項古籍記載相關的臨牀表現。《辨証錄》云：「人有老年而健忘者，近事多不記憶，雖人述其前事，猶若茫然，此真健忘之極也。」清代醫學家葉天士在《臨証指南醫案》中亦指出：「中風初起，神呆遺尿，老年厥中顯然。」《雜病源流犀燭．中風》也有「中風後善忘」之義，表明中醫不僅從整體上認識到老年人健忘的現象，而且觀察到中風與認知障礙之間的潛在關係，對認知障礙的辨證分型有初步認識。

中醫對認知障礙症的臨牀療法比較豐富，包括藥物、針灸、推拿、氣功等，而且能夠與西藥配合使用，起協同、增效、減毒的作用。具體來講，在改善和延緩認知障礙的症狀、提高患者的生存質量上，中醫藥都有一定作用。中醫的核心在於「看人」，而非只看「病」，我們稱之為「三因制宜」（因人、因地、因時），針對病因病機，綜合治理，着重於機體內陰陽臟腑的糾偏，以求回復整體的平衡協調，遠期療效較佳，適合患者長期使用。根據我的臨牀經驗，許多患者早期出現的「善忘」症狀常被誤認為是正常老化的現象，因而錯過了診治的黃金期。

三因制宜 回復整體平衡協調

中醫不斷的臨牀實踐中，探索出了對治療認知障礙症的獨特經驗：

1. 主要病機特點：本虛標實、虛實夾雜

本虛為心、肝、脾、腎虧虛，尤其以心腎兩虛或脾腎虧虛為主，標實則為氣、痰、瘀、毒等病理產物盤踞腦竅。致病原因繁多，病理機制頗為復雜，故在臨牀治療時，應當分清標本虛實，輕重緩急，合理運用虛實兼顧的治法加以調理；加上患者多為歲長年高之人，發病常為經年累月積累所致，故治療也須堅持，非一朝一夕而能癒之。

2. 基本治療原則：複方多法、整體調整

補腎填精、健脾益氣、交通心腎、滌痰開竅、活血通絡等方法相互配合使用，同時結合針灸、推拿、按摩、藥膳等療法。臨證時還需要因人、因時、因地制宜，全面兼顧，整體調整，突出重點，標本兼治。

■李敏

（在中西醫跨界學習與探索40餘載，記述診間的生命故事和日常感悟，思考生命真諦，以墨傳薪。）

文：李敏（香港浸會大學中醫藥學院院長）

編輯：黃振宇

美術：謝偉豪

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