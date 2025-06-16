生命之旅：訪倫敦柏金遜故居 反思遺忘

【明報專訊】每當聽到患者對家屬訴說那些「忘記了」的瞬間，總令人感慨。這些被遺忘的點滴，不正是生命記憶的珍貴片段嗎？

談起遺忘，思緒飛到了倫敦Shoreditch區一幢古老樸素的紅磚屋，是詹姆士柏金遜（James Parkinson）的故居。他是英國著名外科醫生、古生物學家、地質學家和社會活動家，在1817年發表醫學論文提及震顫性麻痹，首次詳細描述了柏金遜病（Parkinson's disease, PD）的相關症狀，該病亦因此以他命名。我研究中醫藥治療神經退行性疾病23年，終於在師弟唐鐵軍教授陪同下來到這夢想之地。我站在門口，凝視着這間紅磚屋，百感交集。

樓下酒吧 不識舊屋主威水史

故居一樓和地下室已變成一家名為Odyssey的酒吧。師弟買了兩杯啤酒，我們坐在屋外小酌，想像200多年前Dr. James Parkinson是否就在這扇窗後為患者檢查？當年的他是否伏案在紅磚牆下完成論文？當唐教授問起年輕酒保可了解這屋原主人的學術貢獻和歷史時，他一臉懵然，攤開雙手聳了聳肩。我和唐教授對視一笑，頗有一種「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」的感覺。末了，唐教授向酒吧負責人建議，將大廳的裝飾人像畫換成Dr. James Parkinson的照片，因為這樣才能真正反映出這幢房屋的歷史價值。

回程的車上，倫敦街景在窗外流轉。有人說過：「人有兩次死亡，一次是肉體的死亡，一次是被人遺忘。只要有人還記得，你就沒有死亡。」 在電影《玩轉極樂園》（Coco）裏的爺爺也說過同樣意思的話：「真正的死亡是世界上再也沒有一個人記得你。死亡不是生命的終點，遺忘才是……」

Dr. James Parkinson ，你的名字一直鐫刻在醫學殿堂，也在我們後來者的心中。我們每個人內心深處一點兒東西，總被我們珍藏着、緊緊揣在懷裏。這些沉甸甸的記憶，是我們在面對疾病、衰老乃至生命終點時，依然選擇好好活下去的力量。「守護記憶」，已成為我和研究團隊的使命，也是我們對生命意義最崇高的致敬。終有一天，我們都會離去，但我們會竭盡所能，在世上留一些「記憶點」。