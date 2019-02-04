Quicknote：$25歎黑啤玩拉花

【明報專訊】黑啤Guinness是愛爾蘭的名物，品牌位於都柏林的Storehouse設有不少互動體驗，是一眾黑啤迷的朝聖地。近日品牌在K11 Art Mall地下中庭，開設期間限定Guinness Connoisseur Bar醇黑體驗館。場內除了設有1.8米高品牌標誌浪湧杯供大家打卡拍照，還可以親手試斟一杯比例完美、香醇幼滑的黑啤，甚至在綿密的啤酒泡沫上「拉花」，圖案任你設定。但凡惠顧Guinness醇黑生啤（$50/500毫升、$25/250毫升），即可免費參加指定體驗活動。另外，場內亦有多款以Guinness製作的佐酒小食，例如慢煮牛肉燴飯及秘製是拉差辣椒醬雞翼等等。每到周末，還有兩款限定地道小食，包括Guinness咖喱醬長洲大魚蛋及Guinness蜜糖醇黑墨魚丸。不必飛到愛爾蘭，你都可以盡享黑啤滋味。

■Guinness Connoisseur Bar醇黑體驗館

日期：即日至7月5日

地址：尖沙嘴河內道18號 K11 Art Mall G/F Atrium 中庭大堂

查詢：fb專頁GuinnessHK

整理：黃怡穎