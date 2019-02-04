富豪飯堂歎順德菜 擁抱270°維港

大良鮮奶炒燕窩——師傅用上蟹肉炒鮮奶，牛奶又薄又滑，加上蟹肉和燕窩，叫人回味無窮。（$480）（黃志東攝）

【明報專訊】尖沙嘴海旁建築多年的香港瑰麗酒店，3月已開幕，酒店共設8間餐廳酒吧，暫時已有5間投入服務，而芸芸餐廳中，相信以彤福軒最為搶眼。著名地產發展商鄭裕彤家族第三代鄭志雯，為紀念祖父鄭裕彤，特別取用了爺爺的「彤」字，以及與爺爺關係密切的周大福珠寶金行的「福」字，命名彤福軒。

廂房名字 記錄鄭裕彤重要時刻

餐廳7間私人廂房的名字亦與鄭裕彤的傳奇一生有關，例如：1953年真誠永恆、1956年四九成金、1970年創新世界等，記錄鄭裕彤一生多個重要時刻，其中一間「裕世彤堂」更是鄭氏家族專用。餐廳位於酒店5樓，裝潢別致高貴，環抱270度維港靚景，加上露台式設計，感覺猶如置身在維港上進餐。

西貢艇家供貨 蒸氣海鮮原汁原味

鄭裕彤為順德人，故餐廳也以順德菜為主打。每天早上，有專屬西貢艇家幫手捕獲最新鮮海鮮。而為了炮製最原汁原味的海鮮，餐廳特設海鮮閣，裏面放上兩個獨立蒸氣爐頭，專門在客人面前處理花蛤、蟶子等貝殼海鮮。客人亦可自選油鹽、豆豉、花雕或香辣醬蒸煮海鮮，點菜後，師傅就會開動蒸氣，預熱爐具，然後在鍋內煮海鮮，即叫即蒸。大廚會按照當日的魚獲，一一推薦給客人。傳統順德名菜大良炒鮮奶是必試菜式，師傅的炒鮮奶，以蟹肉取代傳統味道濃烈的雞肝，不但膽固醇較低，也可用清淡的鮮味襯托奶香，牛奶又薄又滑，呈流心狀態，吃再多也不怕膩，加上矜貴燕窩，感覺滋補養顏。

這裏的北京填鴨也值得一試，填鴨用上北京正宗的掛爐做法，以逾200℃高溫明火烤製而成，是香港少有能吃到明爐烤鴨的食府。烤鴨皮薄柔嫩，鴨皮香脆鬆化，個人更偏愛二食，吃罷鴨皮，再用生菜包裹鴨肉鬆，爽口鬆脆。

■彤福軒

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

查詢：3891 8732