Quicknote﹕$98起任飲逾百款日本酒

【明報專訊】日本酒放題近年在當地大行其道，一個價錢無限量供應，不少清酒愛好者遊日時都要bookmark入場一過酒癮。灣仔Wako Sake Bar最近就把這種放題模式引入，讓酒迷入場自斟自飲，試勻過百款日本酒。酒櫃內的酒以顏色牌仔分類，橙色是清甜果酒、藍色代表吟釀、綠色則是燒酎。當中不少是獨家發售及代理，坊間少見。

6月份，東京人氣日本酒放題專門店Kurand Sake Market將與Wako合作，帶來近30款特色酒品，以期間限定形式Pop-up供應，每日限定60名客人。各式佳釀款式新奇有趣，例如為配搭芝士而設的三芳菊酒造MatCheese、Anco紅豆乳酪酒、超低酒精度的甜清酒、超辛口的大吟釀等等。場內酒品眾多，名譽唎酒師區梓楓（Randy）亦會駐場為大家指點迷津，教你由淺入深，一邊飲一邊了解日本酒文化。除了奉送一小碟日本味噌供佐酒，你可選擇多款小食，與友人邊吃邊喝，來一轉日本酒Pairing。■

價錢：半小時$98，一小時$188，兩小時$368

地址：灣仔摩里臣山道 23 號南洋酒店 2 樓

查詢：3619 5358

整理：黃怡穎