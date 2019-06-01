英國快閃餐廳名廚炮製家常菜 雞蛋和士兵變奏添脆味

美國牛肋骨配莎莎青醬伴牛骨髓馬鈴薯丸子——牛肋骨夠軟嫩，莎莎青醬味道適中。但最令人驚喜的卻是幾粒馬鈴薯丸子，入口介乎實淨和軟糯之間，是飽肚的澱粉類小食。（$328）（黃志東攝）

【明報專訊】英國脫歐風波未有定案，首相文翠珊含淚宣布下台。鐵娘子最終也敵不過壓力，這個時候，也許她最需要一點溫暖和慰藉，來個英國人的家常Comfort Food——Eggs & Soldiers吧！填飽肚子，滿足心靈，是時候重新出發。

快閃pop-up餐廳名廚James Sharman，指着眼前的蘇格蘭流心蛋笑說：「每一個英國孩子都是吃Eggs & Soldiers長大。」它不過是一個庶民小吃，爸媽們將雞蛋煠至半熟，孩子們便將一條先烤後炸的多士脆條（即Soldiers）蘸進半流心的蛋黃醬中，又香又脆又黏稠，令大人小孩欲罷不能。James就將這個原本平凡不過的家常菜，轉成以牛肉包覆炸脆的蘇格蘭流心蛋。他說：「蘇格蘭蛋是每個英國家庭郊遊野餐常備的小食」。

來自英國的James Sharman，曾經在世界各地巡迴開設pop-up餐廳One Star House Party，更曾在珠穆朗瑪峰、越南的臥鋪列車、肯尼亞湖上小船等令人意想不到的地點舉辦pop-up餐飲活動。原以為他會把這份冒險歷奇精神帶到銅鑼灣的新店The Leah，但作為新店的創意總監，他卻交上一份充滿地道英倫家庭簡單與溫馨的菜單，「這些家常菜式，即使是在英國米芝蓮餐廳工作的廚師，平日休假時亦會在家烹煮。又或是，當你走入任何一個英國家庭，他們隨時都可以端來這些菜式」。

「寒冰掌」搓製鬆脆酥皮

The Leah置身利園2期親子會所Maggie & Rose內，只於晚上營業。除了上述的「雞蛋和士兵」，還有許多適合happy share的英式經典餐點，例如在當地餐館必有的威靈頓牛柳及各式餡餅。最令人讚好的是餡餅那層極其鬆脆的酥皮，James透露： 「必須要以冰凍的牛油及麵粉搓製，以免手心的溫度過熱影響酥皮的質感。」以「寒冰掌」換取的香脆酥皮，口感令人格外滿足。餡餅有雞肉及牛肉兩種口味，前者以雞髀肉製作，入口依然充滿肉汁，牛肉味餡餅則以美國牛肋肉配麥啤、洋葱等配料。即叫即焗，上桌時燙熱而香口。

釀豬血「黑布丁」 妙配帶子

黑布丁（black pudding）是英國家庭的普遍食材，它其實是一條釀了豬血、內臟及雜肉的香腸。James今次就將煎香了的北海道帶子作為配搭，配上韭葱，讓人有耳目一新的感覺。

至於美國牛肋骨配莎莎青醬伴牛骨髓馬鈴薯丸子，他形容是一道改動較大的菜式。為了讓牛肋骨入味而肉質嫩滑，廚師要先把百里香、洋葱、月桂葉、紅酒等食材，連同牛肋骨燜燉約4小時。上碟時配有以鳳尾魚、松子、香草等製成的莎莎青醬，味道恰到好處。旁邊放有幾粒以牛骨髓、蛋及馬鈴薯製成的丸子，口感有趣，若蘸牛汁同食會更濃香。

■The Leah

地址：銅鑼灣利園2期3樓308及311號舖

查詢：2337 7651

文：黃怡穎

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com