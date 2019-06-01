清新版墨西哥菜 海鮮「雞尾酒」開胃

Baja Style Cocktails——把杯內的帶子、魚生和蝦肉，連同醬汁勺於餅食上，入口帶青檸汁的微酸，配牛油果正好中和味道。（$98）（黃志東攝）

Margaritas——除了可選原味、熱情果味或芒果味，還可以自行決定以沙冰形式、加冰塊，或在杯邊添上Tajin的方式飲用。（各$88）（黃志東攝）

【明報專訊】飲食集團Black Sheep Restaurants的兩個創辦人Christopher Mark及Syed Asim Hussain，擅長對某些地方尋根究柢，然後把地方特色化成餐廳主題。去年開設的New Punjab Club是其中一個例子，以旁遮普菜為主，開業不久即獲米芝蓮2星；近月再開設墨西哥餐廳Taqueria Super Macho，方向同樣明確，只聚焦於Baja及 Jalisco兩個地區的特色味道。

Asim說：「我們認為香港大多的墨西哥菜式都被誤解或錯誤呈現。人們總覺得墨西哥菜充斥大量的忌廉、芝士、豆，口味非常濃重。但其實墨西哥有過百種風味的菜式，今次我們就聚焦於Baja及Jalisco的海岸地區，把當地清新、輕柔而明亮的特點帶到新店。」行政總廚Billy Otis補充：「新鮮醬汁，清新ceviche（醃魚生），以及Taco（墨西哥夾餅）將會是新店堅持的三大特色」。

Billy口中的新鮮醬汁合共超過8款，都由餐廳每日即製，包括各式各樣的Salsa（莎莎醬）。以Warm Tortilla Chips & Salsas為例，一次過送上3款不同質感的番茄Salsa，有帶茄粒的，有磨成茄蓉的，亦有帶辣味的。店內主打海鮮類小食，其中一款名為Baja Style Cocktails，賣相似雞尾酒，卻是配Tortilla同吃的ceviche。用料豐富，包括有來自美國西岸的蝦、波士頓帶子及日本Kanpachi（鱆紅魚），醬汁內有番茄、芫荽、青瓜，配幾片牛油果在杯邊。入口時清鮮開胃，深得記者歡心。

樓高兩層的餐廳，除了響起充滿海岸特色的音樂，侍應又熱情地不斷穿梭，為客人送上開胃小食及冰涼雞尾酒。下次到來，不妨一邊飲杯特色Margaritas，一邊感受Billy所描述的畫面：「希望大家一踏進來，覺得不似身在香港，而是在墨西哥沙灘上享受假期。」

■Taqueria Super Macho

地址：中環必列者士街35號

查詢：2333 0111