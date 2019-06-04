友善柴火糉 還原基本滋味

小樹（右）與慧如（左）同住1年，早已建立默契。一人包糉入餡，一人紮糉，共同製作端午糉子。（黃志東攝）

小樹從附近拾來柴枝，燃起裊裊炊煙。直徑約1米的大鐵鑊，是村內舊日烹煮「大茶飯」的用具，是歲月的見證。（黃志東攝）

葉香撲鼻﹕在「小耕田作」的所在地，目之所及皆是一片綠。剛煠起的肉糉（左下）與素糉（左上），撲鼻而來的葉香令人印象深刻。（黃志東攝）

【明報專訊】端午吃糉，這是小學生都知道的傳統習俗。

糉子本來就簡單不過，幾片清香竹葉，裹着糯米、綠豆、豬肉、鹹蛋黃，以一條鹹水草裹實，煠熟就吃，清香軟糯之餘，還夾雜一份包糉人的情意。只是今天糉子愈多樣化，材料愈矜貴，但卻愈讓人吃不出糉子的原味道。

兩個選擇遠離城市的女生，住進綠水青山的沙頭角南涌，思考土地與食材最原始的連結。她們用本地的農產品，老醬園的出品、低碳里程的食材，製成糉子。選料雖非矜貴，卻全部有根有據，入口時還多了一股溫暖滋味。

「許多人都不清楚入口的食物來自何方，只是着重美味與否。食物除了代表農夫的辛勞，還有碳排放、公平貿易等問題。我們也希望在分享食物時，與大家分享背後的一切。」長得「細細粒」的小樹（老子珊）說。她與身旁的慧如（黃慧如）兩年前因為參加活耕建養地協會的農耕實習而認識，兩人感到城市生活不能為心靈帶來平靜舒適，於是決定離開石屎森林，歸園田居，搬入放眼一片綠水青山及空氣清新的南涌。

選有機低碳食材 對土地友善

要在這片安樂窩可持續地生活下去並不容易，兩人建立品牌「小耕田作」，平日戴起斗笠下田耕作，並與周邊小農合作為農產品加工及包裝出售。兩人一臉認真地說出她們所提倡的理念：「把自己種回來，把食物的主權奪回來」，選取食材時以本地、有機、低碳里程、對土地友善為主要考慮。

去年中秋，她倆以村裏種植的柚子製成醬汁、餅食，農曆新年又用上本地蘿蔔製作蘿蔔糕。兩個月前，南涌的艾草當造，她們便用來製作艾粿子及艾條，更開設體驗班，讓大家一起動手做。至於今次推出的端午糉，則是最新的應節出品。

糉黏糯實淨 全靠紮水草前握實

同住一年，兩人早已建立默契。慧如忙碌地張羅食材，小樹就在家門前洗擦竹葉。慧如準備就緒開始包糉，小樹就走到屋後灶房燒柴準備開炊。先取一片糉葉置於左手心，依次勺入糯米、眉豆、冬菇、菜脯、栗子，再以糯米蓋面，把糉葉向中間包覆，左右各添一片糉葉包裹，再交小樹以水草紮好，外貌有點像小型蘆兜糉。

慧如一邊示範一邊提醒：「若要糯米黏糯、糉子實淨有口感，就要在紮水草前，大力握實糉子，同時又可防止散爛。」包糉技巧承傳自慧如的媽媽，「她用什麼食材，我就用什麼食材，例如冬菇、鹹蛋及肥豬肉等照用可也。不同的是，我們更認真地選擇食材的來源，只用我認為符合宗旨而且美味的」。

慧如選用的每種食材或調味都經過考量。圓糯米來自山東，入口較軟滑黏糯。浸洗後會以有機花生油及台灣日曬海鹽適量調味，再加入內地有機紅豆提升口感。段木花菇是內地「生態種植」的產物，在包糉前一日先用豉油燜煮，讓花菇先入味，她們用的有機豉油來自上水古洞的悅和醬園；至於燜花菇用的雲南手工冰糖，色澤與平日常見的晶瑩亮白明顯不同，「正因為不含漂白劑，冰糖才會帶淺啡，這正是天然無添加的色澤，入口時的甜味會更為清爽舒服」。

一片煙熏臘肥肉 脂香滿佈每粒米

素糉會加入八鄉菜園先鋒田農夫阿竹製作的菜脯，以及在廣西以生態種植而成的栗子，不必額外調味已經香甜濃郁。至於鹹糉，除了加入以悅和玫瑰露調味的鹹蛋，最重要是放了一片廣西農戶每年精製的黑毛豬臘肥肉。慧如說：「鄰居與廣西少數民族白褲瑤族某農戶相熟，促成我們購入這些以一年自然煙熏的臘肥肉。」經柴火煠煮後，濃郁的煙熏香味及豐腴脂香，滿佈每一粒糯米，是小樹極為喜愛的滋味。

慧如學包糉的原因，大部分都是因為自己喜歡食，並希望承傳媽媽的風味。除了以上兩個原因，某程度上糉子也是一個媒介，讓大家明白「小耕田作」的理念。小樹說：「部分主流商家選材時只着眼於矜貴，不惜遠渡重洋都要取之入饌。但其實只要懂得選擇，懂得審視種植方法，本地或鄰近地區都有優質食材。」兩人嘗過坊間售賣的糉，更深覺自家出品的「無咁口渴」，慧如補充：「天然的食材及調味，可讓大家嘗到每種食材的味道，所謂好味不單是靠調味，而是因為原本的味道正是如此。」

端午糉乃「小耕田作」的期間限定產品，二人另有製作南薑蓉、素煉乳、洛神腰果莎莎等小食。若你下次到鹿頸、南涌郊遊時，不妨先預約到訪小耕田作，在一片綠林田野間，一嘗在地的好滋味。

■Info

小耕田作

查詢：6612 0801

facebook：小耕田作

■有片睇，糉有原味道﹕bit.ly/2ENOBP6

文： 黃怡穎

統籌/陳詠詩

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com