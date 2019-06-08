海鮮早午餐 喚醒周日好心情

【明報專訊】平日工作忙得焦頭爛額，連好好享受一頓午飯的時間也未必有。終於來到星期日，可以安心睡到自然醒，睡醒了，飢腸轆轆的空腹正在「打鼓」，Sunday Brunch（周日早午餐）絕對是周日最佳選擇。近期，維港兩岸各有酒店餐廳推出半自助餐形式的周日早午餐，一間有維港海景及Live Band相伴，兼有豐富海鮮及素食選擇；另一間則標榜大量即摘沙律菜及琳瑯滿目的甜品，更設童趣區，適合一家大小各自各精彩。

鱈場蟹鮑魚生蠔列陣

坐擁無敵維港海景的香港半島酒店頂樓新派歐陸餐廳Felix，近日首次推出半自助餐形式的周日早午餐，豐富的海鮮選擇是其中一大亮點，逾9款海鮮包括阿拉斯加鱈場蟹、澳洲青口、歐洲海螯蝦、南非岩龍蝦（Rock Lobster）等；還有幾款經煙熏處理的刺身，包括挪威三文魚、鱈魚及鯖魚。值得一提的是呈啡紅色的日式磯煮鮑魚，將鮑魚以清酒、豉油及味醂等烹調至入味，是自助海鮮區中的另類選擇。若海鮮狂迷仍未夠喉，亦可額外點選時令生蠔，甚至是魚子醬，配上由侍酒師推介的香檳，在現場樂隊的拉丁及探戈音樂伴奏下，愜意地度過一個美好的星期天。

無敵維港相伴 Live Band送妙韻

班尼迪蛋（Eggs Benedict）幾乎是周日早午餐的同義詞，餐廳更請專人即席堂煮，客人可選煙三文魚、菠菜或煙肉作為餡料。切開蛋黃冒出蛋漿的一瞬間，心情特別愉悅。走到吧枱，調酒師畢米高（Marko Petrovic）會為你推介幾款特色cocktail，當中Pimp's Cup為英式早午餐常見，加入藍莓、青瓜等時令蔬果，入口清爽。而甜品區中一棵棵引人注目的「小樹」放滿的骰甜筒，黑白兩色分別注滿了以Valrhona朱古力製作的慕絲。旁邊除有多款雪糕及馬卡龍外，還有多款精緻甜品，較特別的有芒果大福，加入了梨蓉的雲呢拿奶凍，以及專為素食者而設的豆漿奶凍。

素食選擇多 麵包不含麩質

說到素食，餐廳特設不少純素餐點。5款精緻沙律之中，有3款是素菜，包括番茄乾橄欖螺絲粉、Cous Cous沙律，以及加入了黑芝麻及香草的野米（Wild Rice）沙律。此外，供應的8款麵包中亦有1款不含麩質。餐廳還提供蔬菜及果汁，無論你是否茹素都會覺得清新歡喜。

主菜方面，可在6款歐陸主菜中選擇1款，除了有傳統風味的威靈頓牛柳，亦可選配Pil Pil醬汁的黑鱈魚扒。素菜款式則有配蘆筍、夏松露及菇菌的意大利燉飯，以及用植物肉impossible meat製作的漢堡。

■Felix

地址：尖沙嘴梳士巴利道

香港半島酒店28樓

查詢：2696 6778

供應：周日上午11:30至下午3:00

收費：成人$898，小童$638。可額外加錢無限添飲汽水、雞尾酒、啤酒、紅白酒、半島品牌Deutz香檳、Ruinart香檳。另設加一

文：黃怡穎

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com