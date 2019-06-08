即摘菜苗 繽紛甜品滿足另一個胃

法國生蠔﹕每人可享有3隻即開法國生蠔，分別以海葡萄、葱花洋葱及青瓜伏特加調味，鹹鮮中帶清爽。（鄧宗弘攝）

微型菜苗﹕沙律吧有多款微型菜苗（microgreen），例如：洋葱苗、蘿蔔苗、紫蘇苗、琉璃苣（Borage）等，剪下葉片即可拌入沙律之中，既帶葉香亦有點綴之效。（鄧宗弘攝）

即點即切﹕餐廳亦有供應片皮鴨，即點即切。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】位於紅棉路旁的香港美利酒店由美利大廈改建而成，去年初才正式開業，The Tai Pan正是酒店內其中一間餐廳，落地玻璃設計外望綠色園林，讓人充分享受周日的悠閒恬靜。近期餐廳新推周日早午餐，讓大家可以邊吃邊喝愉快度過星期天。

甫踏入餐廳即被正門中央色彩繽紛的甜品及麵包所吸引。先選幾件包點填肚子吧！油亮鮮香的牛角包、肉桂卷、杏仁卷及鮮果丹麥酥都非常吸引，就連號角包亦有幾款口味，例如綠茶紅豆忌廉、士多啤梨檸檬忌廉等。旁邊還有一大盤造型小巧的迷你Muffin，藍莓味、香蕉味、蘋果肉桂味等，令人每樣都想試一口。想吃得輕盈一點，自選沙律吧該合你胃口吧！由專人按你喜好即製沙律，但亦不妨挑選各款現成配搭，獨特調味也帶來驚喜。例如時下流行的藜麥沙律，廚師加入了豉薑醋汁，為本來淡而無味的紅白藜麥帶來開胃滋味。

這裏賣的不是大堆頭，每款食物都十分精緻。煙三文魚由專人逐件切出，入口濃郁美味，還備有紅菜頭煙三文魚、煙熏沙甸魚及煙熏鯖魚。若你是食肉獸，可能會對各款肉食冷盤感興趣，辣肉腸、莎樂美腸、風乾牛肉、白毛豬火腿等全部薄切於木盤上，配上額外加購的無限添飲香檳，星期日生活本該如此。

童趣天地 可愛小食、玩意哄孩子

當大人一面歎香檳一面嘗美食時，小朋友也不怕悶，因為餐廳特設童趣天地。一排矮桌上放滿蝦餃、薯條、芝士通心粉等孩子最愛的小食。除了棉花糖、啫喱糖、杯子蛋糕等甜點外，雪糕車旁還備有多款可愛雪糕筒，舀兩球Häagen-Dazs雪糕，就連大人亦無法抗拒。童趣區域每周設有不同活動，例如面部彩繪、手工製作、魔術表演等，孩子們用餐過後可盡情玩樂。

除了各式自助餐點，泡沫濃湯及炒蛋都是按入座人數送上。此外，每人還可享有3隻即開生蠔及1客主菜。6款主菜備有魚、牛、雞等選擇，以黑鱈魚為例，魚肉經味噌、清酒及味醂浸醃24小時，慢煮後輕煎帶出焦糖化的香甜滋味，入口時魚肉油潤嫩滑，配味噌醬汁及大根伴碟。除此以外，以法國粟飼雞製作的烤雞肉卷及香烤澳洲乾式熟成肋眼牛排都是推介之選，記得留肚享用。

■The Tai Pan

地址：中環紅棉路22號

香港美利酒店花園樓層

查詢：3141 8888

供應：逢周日下午12:30至3:00

收費：成人$598，小童$298。成人每位加$298可無限添飲NV“R”de Ruinart Brut香檳、啤酒及紅白餐酒。另設加一