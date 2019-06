【明報專訊】Brunch任叫招牌菜

不少人愛吃brunch,喜歡將早午餐結合慢慢享受。適逢父親節,香港港麗酒店最近推出Champagne Brunch on the Eighth活動,將酒店8樓兩間餐廳意寧谷(Nicholini's)和懷歐敘(Brasserie on The Eighth)二合為一,而中間的酒吧Pacific Bar將變成自助餐桌。

除了自助餐,開放式廚房的駐場廚師亦會即席烹調佳餚,例如自選的手做意大利粉和配菜;人們更可隨意點選兩間餐廳的招牌菜式,不設上限。順帶一提,父親節當日(明天)酒店亦特設孩童曲奇裝飾工作坊,讓小孩子跟糕餅廚師學習製作獨一無二的曲奇餅乾,適合一家大小共敘天倫。

價錢:成人$838,兒童(3至12歲)$358(另設加一)

地址:金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓

查詢:2822 8801/2822 8803