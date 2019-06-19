Wine﹕酒標辨甜度 讀懂雷司令

Riesling比較喜歡冷一點的氣候，在這天氣下它可以遲一點收割，帶出更濃郁的果甜之餘，仍有較高酸度。（Wines of Germany提供）

說起德國葡萄酒，大家好自然會想起Riesling（雷司令），因為德國Riesling葡萄酒的出產佔全球Riesling葡萄酒出產的五成多。Riesling葡萄源自德國，第一次有德國文獻記載是在1435年，當時叫作「Riesslingen」。Riesling葡萄是薄皮的白葡萄，香氣四溢，很多世界知名的酒評家都認為它是最優雅的白葡萄，亦能釀製最具陳年價值的白葡萄酒之一。（Weingut Peter Lauer提供）

【明報專訊】6月是德國Riesling Weeks的美酒佳餚月，在這熱辣辣的天氣下，喝一口冰涼的Riesling葡萄酒，絕對是賞心樂事。說起德國葡萄酒，大家很自然便會想起Riesling（雷司令），因為德國的出產佔全球Riesling葡萄酒出產的五成多。很多朋友覺得德國Riesling葡萄酒是甜的，又有些朋友說他們的酒標很難理解。其實Riesling葡萄酒不只是甜的，只要了解德國葡萄酒的基本架構，便很容易看懂酒標，選一款合適你的Riesling葡萄酒。

以下這個懶人包，你一讀就會明。

最優雅白葡萄 源自德國

要學懂品嘗Riesling，首先要讀好這葡萄品種的發音——Riesling （發音REE-sling），中文稱為雷司令。除了德國，還有很多國家都有出產Riesling葡萄酒，包括法國、意大利、奧地利、澳洲、新西蘭、美國等，但德國Riesling葡萄酒產量卻佔全球Riesling葡萄酒生產的五成多，其次是法國及美國。Riesling葡萄源自德國，第一次有德國文獻記載是在1435年，當時叫作「Riesslingen」。Riesling葡萄是白葡萄，皮薄，香氣四溢，很多世界知名酒評家都認為它是最優雅的白葡萄，亦能釀製最具陳年價值的白葡萄酒之一。在德國13個葡萄酒區都有種植Riesling，以Mosel及Rheingau區種植的最為著名。

風土氣候影響果香

Riesling較喜歡冷一點的氣候，在這天氣下它可以遲一點收割，並帶出更濃郁的果甜，但仍有高酸度。而在較溫暖的氣候下，它較早熟而酸度則沒有那麼高。它可以在不同的土壤上生長，包括板岩、花崗岩、石灰岩及砂岩等。Riesling葡萄酒果香四溢，在不同風土氣候下，會帶出不同的果香，由檸檬、杏脯、蘋果、白桃或桃駁李等果香。除了果香外，它也有白花、檸檬皮、蜜糖等味道，陳年了的Riesling有時還帶一點電油、乾果、磨菇或蜜餞等味道。而德國Riesling葡萄酒的酸度向來十分高，由於德國的氣候偏涼，因此是生產Riesling的好地方，而酸度高亦代表能夠增加葡萄酒的結構，可以陳年得更久。至於甜度，很多朋友都以為所有Riesling葡萄酒都是甜的，其實它不只有甜，味道還變化多端，由乾白至不同甜度的佳釀，以至甜酒，甚至冰酒及貴腐酒都有出產，還有香檳製法的有氣酒（Sekt）呢！

葡萄愈成熟 甜度愈高

德國葡萄酒如法國葡萄酒般有不同級別。一般而言，如果是基本的葡萄酒，一般稱為Deutscher Wein 或Landwein。較高等級的葡萄酒則分為Qualitätswein及Prädikatswein級別，這兩個級別的葡萄酒是高質及代表有保證。如果你喜歡乾身的Riesling，那你可從酒標上找Trocken這一字，意思代表乾身。而如果你喜歡略帶小甜的Riesling，那你可從酒標上找Halbtrocken或Lieblich，意思代表半乾或略帶小甜的。當中以Prädikatswein為最高級別的Riesling葡萄酒，會以不同程度的葡萄成熟度及甜度去分類，葡萄愈成熟則愈帶出更多果甜，這可從酒標辨別，由乾白或少甜的Kabinett、由於Spätlese屬較遲收割的葡萄，相對會較甜、而Auslese一般都會偏甜，因為屬人手逐串收割，由於較遲收割及帶有貴腐菌葡萄；因為一般貴腐菌生長在健康葡萄上，令葡萄收縮水分，令果味及糖分更濃縮，Beerenauslese則必屬甜酒，因為它是人手逐粒精選收割的貴腐菌葡萄、Trockenbeerenauslese是最精選的甜酒，這個是屬於精選人手收割已風乾了的貴腐菌葡萄。至於Eiswein是冰酒亦是甜酒，由於它在葡萄冰了時採收，因此充滿濃縮果酸及甜度。

除了優質的紅酒可陳年2、30年或以上，優質的Riesling白葡萄酒亦可。早前參加了不同的Riesling 試酒會，試了一些陳上多年的Riesling，令我十分驚喜。

陳年60載 馥郁優雅

試了來自德國Rheingau Estate的Schloss Reinhartshausen酒莊的出產，這個酒莊自1337年起已開始釀酒，有逾600年歷史。早前跟酒莊莊主Stefan Lergenmüller會面，並試了16款不同甜度的美酒，當中有3款陳年Riesling甜酒，包括1959年、1964年及1976年！可想而知Riesling的陳年價值有多厲害。

究竟60歲的Riesling葡萄酒是什麼味道呢？分享一下這瓶已年屆60的1959年Schloss Reinhartshausen Erbach Herrnberg Riesling Beerenauslese甜酒，帶深琥珀顏色，味道帶蜜糖、合桃、皮革、土壤、嘉應子及乾花等香氣，沒有想像中那麼甜，但香氣四溢，餘韻悠長。能喝上一口60年但仍非常優雅的美酒真的很感動。另外兩瓶分別是1976年的Schloss Reinhartshausen Erbach Schlossberg Spatlese及1964年Erbach Marcobrunn Spatlese，前者雖已年屆43歲但仍十分有力，帶深金黃顏色，味道帶電油、乾菇、森林土壤、草本、甘草及乾梅等味道，少許甜而餘韻悠長；至於1964年的那一瓶，入口非常優雅，酒色再深一點但未到琥珀，比1976年的多點乾菇及帶回甘的味道。

香檳製法釀造 氣泡溫柔

我今次在Riesling Weeks的試酒會中亦試了一瓶十分有趣的德國Riesling Sekt有氣酒。這瓶Peter Lauer Riesling Sekt Brut Reserve 1984年，以香檳製法釀造（即是經過二次發酵），陳年了34年才出廠！平時喝香檳王如Krug或Dom Pérignon都是陳年約10年或以上，一般香檳可能陳年1年半至3年，這瓶34年絕對跑贏了！到底味道如何？這瓶「香檳」當然沒有一般香檳那麼氣泡充足，帶溫柔的氣泡，顏色是深金黃色，它是乾身酒，一點也不甜，帶乾梅、乾花、甜香料及礦物等，還有一絲蘑菇香氣，很有陳年的韻味，酸度仍不錯。有機會你也試試陳年Riesling的韻味吧﹗

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會的評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com