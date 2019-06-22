跟足原裝風味 即叫即做 韓式爆餡三文治好飽足

紫薯藍莓拿鐵（右）、綠茶雪酪（左）﹕香港店限定供應的特飲，紫薯粉、綠茶粉都是韓國直送來港，前者薯香細緻，有少許藍莓的酸味，咖啡味稍淡（$36）；後者飲到綠茶甘味，帶淡淡奶香（$42）。（鄧宗弘攝）

韓式多士三重奏、薯餅、飲品套餐 ﹕靈感源自英式早餐的煙肉、雞蛋和火腿，再配爽脆椰菜絲，相當有分量。（$52，可另加$8轉柚子青檸話梅；套餐在平日上午11:30至下午2:00供應）（鄧宗弘攝）

招牌熱狗（右）、韓式芝士拉絲熱狗（左）﹕店員細心地在招牌熱狗腸上𠝹花，令秘製醬汁滲入其中，啖啖都有甜甜酸酸的醬汁，減去肉膩（$28）。芝士控不妨試試用車打芝士及mozzarella炮製的拉絲熱狗，芝士分量足，吃起來，多了一重奶香，記得趁熱食，否則芝士會變硬（$36）。（鄧宗弘攝）

韓式漢堡扒拉絲多士﹕漢堡扒雖然不算厚，但肉味很濃，而且有彈性，配上特製的燒烤醬，平衡了芝士的飽膩感，吃一份，已經很滿足。（$48）（鄧宗弘攝）

韓式炸雞﹕韓國店還未推出的炸雞，可以率先在港品嘗：原味（中)帶香甜；燒烤味（左)有煙熏香，夠惹味；芝士味（右）最香濃，每款都配幾件韓式年糕，煙煙韌韌，盡吸醬汁，比雞件更搶鏡。（每款$65/大）（鄧宗弘攝）

【明報專訊】香港人，為口奔馳：忙上班、忙開會、忙見客，未必人人有時間悠悠閒閒坐低歎個午餐。時間不多，又要醫肚，其實還有好選擇。港島有間港式fusion菜名店，最近新增了立食店，賣的是碗仔翅、煎釀三寶等掃街小吃，不過用料和味道都是「升級版」，三幾十蚊，食出驚喜！又或者試試韓式過江龍三文治、熱狗，餡料多到滿瀉，跟足韓國原裝風味，吃一件，已經很滿足，差夠電，繼續搏殺。

經常到首爾旅行的人，一定對當地大大份，又香又脆的韓式三文治回味不已。經常聽聞有三文治店計劃來港開店，只是一直只聽樓梯響，原來SSOJA TOAST & HOTDOG已於上月底進駐佐敦。相比遊客熟悉的Isaac Toast，SSOJA比較地道，品牌於2009年在京畿道安養市開了首家店，專做熱狗外賣，花了10年時間，現在全韓已有超過130個銷售點。近幾年更加入三文治，專攻大學區及住宅小區，是陪伴韓國新一代成長的comfort food。

漢堡扒、腸仔、醬汁 韓國直送

品牌首次衝出韓國，非常謹慎，前後用了大半年時間，敲定細節。為了將韓國的原裝味道引入，漢堡扒、腸仔及4款自家調製的醬汁，包括：燒烤醬、帶奇異果味的生果酸汁、蜂蜜芥末、茄汁，都是由總店直送過來。至於麵包、椰菜絲、雞蛋等鮮活貨就選擇本地採購。由於食物的製作和賣相都務求和當地同出一轍，所以專誠派出4名店員到首爾受訓，又安排韓籍廚師駐場，保證風味不改。

3口味炸雞 香港優先吃

翻開餐牌，菜式果然90%與韓國相似。9款三文治、5款熱狗都齊備，還加了3款連當地都未有的炸雞。原味帶甜、燒烤味帶點煙熏香，至於芝士味，就很濃郁，3款都各有特色。至於主角三文治，今次選來店中人氣產品：韓式多士三重奏，即香脆烤多士，中間夾住煙肉、雞蛋和火腿，加上大量脆口椰菜絲，吃時也顧不上儀態，要盡量張大嘴巴，才能將餡料及麵包塞入口中。味道果然很豐富，尤其加入大量酸酸甜甜的蜂蜜芥末及茄醬，配上椰菜絲，肉香蛋香中仍不乏一口清爽。一客大大份，才賣38元，男生都一定吃得飽。而且每份都是即叫即做，繁忙時間大約等10至15分鐘，慢工出細貨。

SSOJA TOAST & HOTDOG

地址：佐敦彌敦道380號逸東酒店LG層 Food Hall B9及B10舖

查詢：2155 9123

文： 胡慧敏

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com