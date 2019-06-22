中環高級版「掃街」 歎花膠碗仔翅

花膠碗仔翅（中，$48）材料豐富，包括：花膠、冬菇、木耳絲及竹笙……湯底以雞殼、雞腳、豬骨熬成，濃味又足料；鮑汁煎釀三寶（左，$28）以價錢較貴的墨魚膠取代鯪魚肉，件件釀得飽滿，配以鮑汁同吃，多份鮮味。菠蘿冰（右，$28）也富特色，不但有鮮菠蘿肉，同時加入熱情果蓉及薄荷葉碎，飲起來，酸酸甜甜，很解暑。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】有時並不真正肚餓，只是心癮，想吃點小食解解饞，好似咖喱魚蛋、碗仔翅之類，就最適合不過。坊間買到的，多是街邊貨，不過最近中環就開了一間新店，只得企位，主打外賣，專做高質素港式小食。有幾高質？有用雞殼、雞腳、豬骨熬成湯底，加有碎花膠、冬菇絲、木耳絲、竹笙的豪華版碗仔翅；又或以墨魚膠取代鯪魚肉，而且加了鮑魚汁的煎釀三寶。賣的雖然是利錢不高的本土小食，但絕不是街邊貨色，真材實料，十分吸引。

薯條啖啖鹹蛋黃香

這間小店其實是港式fusion餐廳李好味的延伸，兩店相鄰，資源上可以互補不足，採薄利多銷策略，睇準中環沒有同類小食店，主攻附近上班，以及收工到蘭桂坊happy hour前的白領。小店食物款式甚多，除了餐牌上固定的20款小食，更有5款日日更新的「是日精選」。由輕量級的炸雞皮、臭豆腐，到飽肚級的生炸雞髀、XO醬撈粗都有。很多食物都是即叫即煮，比如鹹蛋黃薯條，把粉糯的粗身薯條炸好，有柯打時才用鹹蛋黃推出醬汁，吃時熱辣辣，入口嘗到起沙的鹹蛋油香；又如咖喱水魷，都是收到柯打後才落鑊兜，新鮮即炒才不會縮水，吃起來更彈牙好味。

鹹檸七加啫喱粒有咬口

食物有誠意，不過原來飲品才最見心思。幾款特飲，單看名字很普通，誰不知杯杯都有乾坤。好像鹹檸七，很多地方都有，不就是鹹檸檬溝七喜嗎？這裏的大廚卻加入自家製的青檸啫喱粒，飲起來，更有咬口。另一杯陳皮話梅梳打，足有4粒大話梅，而九製陳皮亦預早一晚用糖水煮過，味道甘甘甜甜，又有點微酸，大大杯才賣28元，夏天飲完，很消暑。

李好醒

地址：中環擺花街8號地下2號舖

查詢：2896 6383