忌廉卷蛋 跨年代滋味漩渦

捲圈講究力度——用焗爐紙把蛋糕連忌廉捲起，捲第一個圈時要壓實使中央不會「漏窿」，再以輕柔力度捲至尾，最後再以陰力收緊，全憑師傅經驗才能捲出美妙漩渦。（黃志東攝）

機器發打材料——以機器發打麵粉、糖、蛋及乳化劑，當粉漿色澤由深變淺，膨脹至幾近滿瀉時，才算完成發打，焗起的蛋糕才會鬆軟。（黃志東攝）

製作要訣——Brandon指出，各款口味的卷蛋其實都是戚風蛋糕，製作方法大同小異，但要留意每一款茶的泡茶溫度及時間掌握都各有不同，足以影響蛋糕的味道。（左為Orea海鹽卷，$98；右為伯爵茶卷，$98）（黃志東攝）

老師傅手藝——老師傅心中藏有的不止食譜，還有計時器及度尺。全憑眼觀及手感，就可以製作出每件大小平均的卷蛋。切件後即可看到如同漩渦的紋路，引誘你細嘗。（黃志東攝）

【明報專訊】小時候，每次走過餅店，總會被卷蛋（或稱瑞士卷）那一層層漩渦狀的紋路而吸引，為那一口淡薄的忌廉而着迷。

近年，精緻的日系水果卷蛋攻入香港，無論用料或價錢都比本地出品矜貴得多。縱然這樣，本地街坊餅店或是連鎖大舖生產的廉價卷蛋，依然是不少香港人的早餐或茶點之選。

本地卷蛋，不但歷久不衰，更是跨年代的共同滋味。

這條橫看起來似是漩渦的卷狀蛋糕，有人稱為「卷蛋（Egg Roll）」，亦有人從小到大稱它為「瑞士卷（Swiss Roll）」。雖然瑞士的餅店、超市隨處可購瑞士卷，不少家庭亦會自家製作，但若要追溯其起源，卻發現未必與瑞士有關。有說卷蛋是改良自法國聖誕蛋糕，亦有人認為奧地利才是始祖，香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄（Ringo）認為後者說法較可信，他說：「但凡是捲狀蛋糕即可被稱為Swiss Roll或Roulade，可以是捲忌簾、捲果醬，甚至是Kirsch酒（櫻桃酒）。」參考過幾個糕餅界老前輩的意見，Ringo相信卷蛋約於1940年代「現身」香江，「那年代許多瑞士人及德國人來港工作，擔任餐飲廚師或甜品師傅」，卷蛋可能是由這群異鄉人帶來香港。

港版改變製法 忌廉順滑蛋糕鬆軟

飄洋過海的卷蛋在香港演變出獨特風味，Ringo形容：「本地的牛油忌廉與瑞士的牛油忌廉，其實是兩回事。」在瑞士，當地人會使用風登糖（Fondant，煮起糖水後置於雲石桌上不停翻滾，直至變成白色的結晶糖膏，便成風登糖），與牛油一起打至滑身。這一種牛油忌廉入口較實淨、膩滯。本地餅家因應港人口味改變製法，把糖煲成糖水後撞入蛋液中，再與牛油拌勻，最後加入食油，使打發起的牛油忌廉更輕浮順滑不膩。

除了忌廉質感上有轉變，蛋糕口感亦有不同。本地餅店為方便、防失手，會添加乳化劑使蛋糕粉漿極速打起，「無論你慢攪、快攪、加完麵粉攪，都不會沉」，蛋糕焗起時亦會堅挺而鬆軟。在瑞士，卷蛋卻是以分蛋法發打蛋糕，製成品雖然厚度不及香港餅店，但入口質感卻更厚實。他又補充，傳統瑞士卷蛋會在完成發打後加入融化了的牛油，牛油的多少會影響蛋糕質感，多則富牛油香，少則質感較鬆軟。

成敗看斤両 捲蛋糕考力度掌握

不少傳統餅店都會在店前陳列各式凍餅，當中包括我們熟悉的卷蛋。自1995年開業的開心餅店亦如是。餅房平日由創辦人古師傅及經驗豐富的司徒師傅主理。司徒師傅認為，製作卷蛋時，麵粉、糖、雞蛋固然重要，但斤両（分量）卻是成敗關鍵。量度好的食材連同乳化劑一併倒入大盆內，以機器發打至「幾近滿瀉」的程度，確保蛋糕焗起時夠鬆軟，再加生油使其細滑。提起大盆，司徒師傅把前臂埋入粉漿之中反覆攪拌，從指掌間驗證粉漿不帶顆粒，然後倒入焗盤入爐烤焗。問兩名師傅要焗多久，他們卻笑笑口露出一副「我也沒計算過」的表情，繼續以幾十年的經驗監察蛋糕的狀態及色澤，決定出爐時間。

蛋糕出爐後要放涼才可捲起。橫切成兩層後在切面上塗抹薄薄一層忌廉，再以焗紙捲起蛋糕。時而輕柔慢捲，時而使力壓實，司徒師傅說：「太大力會使卷蛋實身細條，不好看亦不好味。」捲好卷蛋後不能即時撕走焗紙，待定形後才可切件入盒，工整而帶「漩渦」的卷蛋便完成。入口時蛋糕軟綿，帶淡淡蛋香，甜度適中，忌廉不膩而帶鹹香，是街坊的下午茶之選。傳統卷蛋製法多年不變，一直都是店內糕點類的銷售冠軍。各款卷蛋一天可賣20幾30條，原味最受歡迎，朱古力及雜卷亦有捧場客。古師傅補充，雜卷的出現其實是一種不浪費的智慧，以原味及朱古力味卷蛋剩餘的頭尾製作，捲實後的分量亦比正常卷蛋翻倍，因此亦有人認為「食雜卷抵食過原味」。

創新口味 用料矜貴

傳統卷蛋是幾代人的集體回憶，開心餅店第二代負責人Brandon（古展鋒）從外國畢業回來，除了延續老店滋味，又自行研究食譜，於新設的副線Happy Roller售賣年輕一代喜歡的日式卷蛋，每天賣出30至50條。卷蛋用料講究，包括日本麵粉、法國淡奶油、北海道牛奶等。抹茶生乳卷用丸久小山園的青嵐抹茶粉製作，焙茶卷蛋則採用甘香濃郁的靜岡焙茶。伯爵茶卷蛋以Twinings及Teapigs兩種茶混合而成，冲泡茶湯之餘亦加入茶葉碎，增強伯爵茶香。咖啡味則以Arabica咖啡豆製成，入口帶有咖啡豆碎。各式卷蛋質感軟綿濕潤，忌廉甜度適中。由於日式卷蛋備料需時，必須預早3日訂購。

■Info

◆開心餅店

地址：旺角廣東道1000號

查詢：2771 3495

◆happyrollerhk

訂購：Instagram（happyrollerhk）或WhatsApp（9841 7417）

文：黃怡穎

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com