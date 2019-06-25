日式卷蛋：低糖低油卷蛋 變奏50款口味

【明報專訊】在網絡上搜尋卷蛋二字，發現jenjen.bakerylove人氣高企。小店由熱愛下廚的Jen（杜欣熹）主理，3年前開始透過網絡平台出售自家製日式卷蛋及戚風蛋糕，累積大量捧場客。去年中正式在九龍灣工廈設置門市。Jen認為卷蛋容易製作，但要變奏出多元口味卻是一大挑戰。她隔個月就會到台灣或日本的茶園及小店購買新鮮食材，短短幾年已經組合出逾50款口味的卷蛋。當中以茶味款式最受歡迎，招牌作三重濃小山園抹茶卷蛋就用上京都宇治丸久小山園的抹茶粉製作，三重抹茶滋味包括中間的抹茶流心忌廉、鬆軟的抹茶蛋糕，以及面層的抹茶茶醬。其他茶款還有由台灣茶園直接入口的烏龍茶，包括：醇厚回甘的凍頂烏龍、帶醇厚焙火香的炭焙烏龍，還有產自日本的玄米茶等。她指出，製作茶味卷蛋不易，「茶葉經烤焙後各有獨特氧化度，會消泡、難以發打，忌廉容易塌下。愈濃的茶，愈難做出鬆軟的口感」。

食用有序 品味不同層次

與大部分女生一樣，Jen同樣貪靚怕肥，製作卷蛋時盡量少油少糖，但難度亦相應提高。「除了蛋之外，蛋糕最重要的就是糖及油。糖不單為蛋糕帶來甜味，還可保持蛋糕濕潤，油可讓蛋糕充滿彈性。若是要做低糖低油的蛋糕則容易失敗，例如無法膨脹『焗唔起』，又或是容易變乾變硬，入口太實淨。」她現時使用7至8款糖，以玄米茶卷蛋為例，由於茶底容易吸水，需要使用多種糖包括稀少糖、椰糖、海藻糖、蜂蜜防止蛋糕過乾及控制甜度。多款卷蛋之中，記者最喜歡無油醇香濃芝麻卷蛋。黑芝麻從台灣工廠即磨後速遞到港，濃香之餘滿載黑芝麻的口感。蛋糕入口鬆軟無比，加上無添加油分，吃來更輕鬆無負擔。一邊試食，Jen一邊提醒每件蛋糕各有不同的食用次序，以玄米茉莉桂花果凍卷蛋為例，先嘗玄米茶味的蛋糕，再試茉莉茶香的忌廉，最後連同桂花果凍一起細嘗，才能細味出不同層次的滋味。若購買後非即時享用，必須放入密封保鮮盒內存放於雪櫃內，以保持蛋糕濕潤質感。

■Info

◆jenjen.bakerylove

地址：九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心6樓10室

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