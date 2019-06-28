香港朗廷酒店唐閣行政總廚黃智輝 夏日巧醃子薑 爽脆無渣

【明報專訊】子薑夏季當造，無論醃漬起來慢慢享用，還是切塊燜炒都適合。今次香港朗廷酒店唐閣行政總廚黃智輝，帶《明報》讀者阿屏到深水埗北河街街市買新鮮子薑，傳授如何把子薑醃得酸甜爽脆、不嗆不辣的要訣，更示範兩道以子薑入饌菜式，讓大家趁這個子薑季節好好品嘗滋味。

◆今期主角﹕香港朗廷酒店唐閣行政總廚黃智輝

街市瞭如指掌 不鮮不買

走入深水埗北河街街市，樓層及檔口的分佈似乎早已印在黃智輝的心中。賣子薑的菜檔，賣乳鴿的家禽檔，買豬肉的肉枱等，他瞭如指掌。不過，他熟悉的街市可不止這一個。他家住將軍澳，平日多半在區內買餸，為愛兒烹調家常便飯。若要招待客人，則會到大成街街市，他大讚：「食材新鮮，選擇多，價錢適中。」由於很多黃大仙以至附近地區的居民，都會去大成街買餸，因此街市從早到晚總是人山人海。他說自己並沒有非幫襯不可的檔口，亦甚少與檔主打交道，買與不買全看檔口食材的新鮮程度。

黃智輝服務的唐閣今年正值30周年，一直主攻傳統粵菜；今次他示範的醃子薑菠蘿乳鴿正是唐閣其中一道名菜，不少老饕稱之為「紫羅鴿片」。由酒店廚房自製的醃子薑，一般會封存1個月才用來入饌或出售，一直供應至大約9月為止。

● Profile

擁有逾25年粵菜經驗，在唐閣工作多年。早年曾離開唐閣，轉戰同集團旗下另一米芝蓮星級中菜廳。2012年獲香港朗廷酒店中餐行政總廚鄺偉強邀請回歸唐閣，去年晉升為唐閣行政總廚。兩人攜手，為唐閣連續4年摘下米芝蓮三星榮譽。

唐閣

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓

電話：2132 7898

● 買餸攻略

子薑 正值當造幼長為佳

每年5月起便會在街市看到子薑的蹤影，6、7月更是當造之時。子薑肉身嫩白頂部嫣紅，有人稱之為「紫薑」。選子薑以幼長纖細為佳，若是肥短則代表薑已變老，纖維多而粗，滿口薑渣。

乳鴿嫩口 頂鴿味重

最常見的乳鴿約20至25日大，細隻、嫩口，鴿味不太重。而頂鴿，則體型較大，約30至40日大，雖然肉質稍老但鴿味重，更適合今次入饌。選鴿時記得要留意乳鴿是否白淨無瘀點，富光澤為佳。

菠蘿 外殼半黃適合入饌

要選個好菠蘿，黃智輝認為最重要是認得Del Monte的標誌，雖然價錢稍貴但品質有保證。若仍想驗證品質，可舉起菠蘿底部先聞一聞，再觀察菠蘿變黃的程度。最外殼顏色一半呈黃色，代表半熟，宜入饌。若是即買即食的則宜選七成熟。但若全個都變了黃色，可能已經過熟，果肉或會變得透明。最後要看看底部的蒂有沒有發霉，確保中間部分沒發霉。

豬腩排 頭三排煙韌腍滑

豬腩排，骨肉相連，頭三排的腩排半肥半瘦，同時帶爽口筋位，肉質不帶瘀黑為佳。蒸起時帶煙韌及腍滑口感。除了腩排之外，把五花腩切薄片與醃好的子薑同炒亦美味。

● 讀者偷師

醃「豬扒頭」貼士實用

讀者阿屏是子薑迷，試食黃智輝示範的菜式之後讚不絕口，形容「子薑不辣又爽甜」。但她說要處理乳鴿就要考刀功，起骨切件，一點不易掌控。阿屏及黃智輝都是常為孩子下廚的廿四孝家長，因此師傅亦不吝分享了一些煮豬扒的心得，「除了要選接近脢頭位置的『豬扒頭』外，亦要加蛋漿及生粉放入雪櫃醃2小時」。貼士到手，相信阿屏定可在家大顯身手。（圖5）

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文：黃怡穎

圖：黃志東

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com