菜式一：醃子薑菠蘿乳鴿

有片睇，想跟黃智輝學做醃子薑菠蘿乳鴿

【明報專訊】◆醃子薑材料：

子薑 2斤

米醋 600克

砂糖 750克

幼鹽 適量

醃子薑做法：

1. 子薑切細，去除旁枝及嫣紅色的薑芽，只取中間白身嫩肉；以小刀輕刮去皮，斜切片，每片約5元硬幣般厚（圖2）

（貼士：想要子薑每片都爽脆無渣，未醃前就必須除去嫣紅色的嫩芽，以及前端薑頭）

2. 灑幼鹽，拌勻，置室溫醃3小時

（貼士：鹽可逼走多餘水分及去除辣味）

3. 水洗淨，以乾毛巾或廚紙吸走多餘水分，備用

（貼士：減少水分可防止變壞，亦可使其浸糖醋水時更入味）

4. 把米醋及糖在鍋內拌勻煮滾，放涼

5. 把糖醋水及子薑倒進已消毒的保鮮盒或玻璃樽，封蓋存放於陰涼地方。醃1星期即可食用，1個月後風味更佳。建議於3至4個月內吃完，否則薑片可能變韌

◆菜式材料：

醃子薑 8両

菠蘿 1/4個

頂鴿 1隻半

蒜蓉 少許

糖醋汁 少許

青椒 2両

紅椒 2両

鴿肉調味料：

老抽 少許

鹽 1/3 茶匙

蠔油 半茶匙

生粉 適量

菜式調味：

鹽 少許

蠔油 半茶匙

生抽 1茶匙

老抽 半茶匙

糖醋汁 1湯匙

生粉 少許

◆倣法：

1. 菠蘿一開四，切去外皮及芯；果肉切片

（貼士：菠蘿片厚薄與子薑相若，方便夾起同吃）

2. 斬去鴿頭及鴿尾，在鴿背及鴿胸分別𠝹一刀，沿翼下骱位小心𠝹開（圖3），即可移除翼位硬骨。再在大髀骨𠝹一刀，便可把半邊鴿肉起出。另一邊做法一樣

3. 把大骨移除後，把鴿肉切成薄片。要留意鴿肉有否藏有碎骨，順道挑出

4. 把鹽、蠔油、老抽及生粉加入鴿肉之中，拌勻醃30分鐘

5. 取出醃子薑，放入白鑊以細火烘，乾身即可取起

6. 以暖油浸熟鴿肉，約七成熟即可取起 （貼士：以熱鑊煎香鴿肉亦可，微焦、約七成熟）

7. 以熱油爆香蒜蓉、青紅椒，鴿肉回鑊，加入鹽、蠔油、生抽及老抽，炒勻

8. 加入子薑及菠蘿，再放糖醋；最後以生粉水埋芡，快炒上碟

● 大廚心得

雞鴨牛可代鴿肉﹕鴿肉（又稱鴿脯）炒子薑是傳統配搭，除此之外，亦可選雞髀、鴨胸，甚至是牛冧肉皆可。

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