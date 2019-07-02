深水埗「掃街」 歎盡創意美食

燒菠蘿香甜多汁——法例規定不能用炭，「標叔叔」用電爐，雖然少了炭香，但還是能燒出香脆的口感。必吃的有汁多又甜的燒菠蘿（圖中，$15/串，D）。（黃志東攝）

八爪魚物超所值——從前售價跟魚蛋一樣，但賣到今天，已比魚蛋貴得多，全因用料來貨愈來愈貴，但筆者吃過後還是覺得物超所值。（$13/串，C）（黃志東攝）

麻辣牛爽脷（前）、麻辣炸雲吞（後）——麻辣牛爽脷（$30）用上牛脷最厚的部位，厚身爽脆，而醬汁辣味稍低，只吃得小辣的朋友也一定接受得到。麻辣雲吞（$38）靈感來自錦滷雲吞，老店本來就有賣雲吞麵，現將雲吞炸後再蘸點麻辣醬，香口惹味。（B）（黃志東攝）

【明報專訊】深水埗這平民住宅區，近年吸引不少外國遊客到訪，這裏的民生、歷史甚至美食都別具香港庶民特色，走入此區就如尋寶般有趣，甚至連香港旅遊發展局也對外宣傳深水埗的旅遊價值。作為「土生土長」的深水埗人，如果要我介紹深水埗，庶民美食是絕不能錯過的「景點」。

■獨門西多 鬆軟不膩似梳乎厘

有點歷史的庶民區，都少不了大牌檔，深水埗也不例外，1960至70年代在區內的大牌檔十分興盛，是居民日常用餐的地方。隨着經濟發展及政府回收牌照，不少大牌檔開始「入舖」繼續經營，亦令深水埗區保留了一些頗有年紀的老店。漢發麵家是其中一家由大牌檔經營到入舖的老店，1973年漢發就在大牌檔賣雲吞麵及牛腩河等起家，直至2011年才遷入現址。現時經營的郭滿唐是第二代，2006年時他心血來潮想吃西多士，由舖頭老師傅弄了一件給他後，他發覺極為美味，索性售賣起來，估不到就成了店裏其中一道招牌菜。

這裏的西多士外表跟坊間的略有不同，雖然同樣是將麵包浸過蛋漿再炸，但看來卻更鬆軟且沒有那麼油膩，原來是每次收到柯打時，師傅才打蛋漿，而且先將蛋白打起才混入蛋黃，那麼蛋白便成了阻隔，令熱油不會那麼輕易滲進麵包中，炸出來的效果看來便像梳乎厘般鬆軟卻又不油膩，再塗上牛油糖漿或煉奶，就是最佳下午茶了。

憑良心炸出好味豬扒

另外，這裏的豬膶麵及炸豬扒麵等同樣極受歡迎，雖然近日因為新鮮豬膶供應緊張而暫停，但炸豬扒卻一樣好賣，老闆謂：「做炸豬扒沒有什麼秘方，醃料也很家常，不過要用心用鎚將豬扒捶鬆，跟次序去醃，做出來才好吃。」老闆更說：「老師傅教落做食物最重要憑良心，吃入口的要過得自己才過得人，而且希望是所有人都能夠無負擔地吃得起。」舊區老店，吃的常常不止一份味道，還有濃濃的人情味。

■麻辣玩創牛爽脷 口感無得頂

同區的新香園亦是另一間由大牌檔走進地舖的茶記，在大牌檔時代，最受歡迎便是奶茶、咖啡及多士等食物，1970年代開的第一間店加入雲吞麵及粥等食物，多年來深受街坊歡迎，甚至吸引不少區外人特地來搵食。2017年，家族其中一名兄弟也在同區開了另一家分店，除了老舖必有的受歡迎食物，更賣起改良版小食及飯類等，作為深水埗街坊的記者，最推薦的是新店的麻辣系列。

麻辣蛋牛多 變奏招牌作

雖然老店的蛋牛多一向是招牌菜，但新店的麻辣蛋牛多更打響了名聲，給舊雨新知不一樣的感覺，主理新店的周氏夫婦從美國及上海回流香港陪伴老父，並從近年大熱的麻辣食物中取得靈感。要做麻辣菜式也不容易，不是隨便買來麻辣醬料混到食物便可，周太特別試了很多不同配方，自家炒製麻辣醬，而且由於要用於多士中直接食用，所有香料等要先磨碎隔渣才能用，實在是工夫多多。而麻辣牛多以外，必吃新推出的麻辣牛爽脷及麻辣炸雲吞。周太謂：「現時很多師傅不肯賣牛脷，因為處理工夫多，又刮又燜又過冰水等要處理好幾小時，但這爽脆的口感又是其他食材不能代替。」不要以為這麻辣牛爽脷就只是隨便以麻辣醬撈過，原來要先用自家的麻辣醬再加其他香料及花生醬再煮，呈現不同層次的麻辣香。

另外，紅豆冰也是必飲的，除了普通版，還有奶茶底及鴛鴦底可選，紅豆冰是傳統式煮至粒粒紅豆完整，但一咬下便粉糯不黏牙，除了因為用上夠靚的天津大紅豆外，又煮又焗的配方令每杯紅豆冰也能保持好水準。

■爽軟新鮮八爪魚 夏日必吃

沒有吃過港式咖喱魚蛋，就等於沒有吃過港式小食！在深水埗這個庶民美食天堂，很輕易就能在小食店找到咖喱魚蛋；筆者幾乎吃遍全深水埗的魚蛋後，還是覺得這家麵店門口闢出一角的咖喱檔的咖喱魚蛋不可錯過。咖喱檔的老闆舒先生由當年在街頭車仔檔已賣咖喱魚蛋及八爪魚，今日不少小食店有魚蛋卻沒有八爪魚，只因為處理八爪魚的工夫比魚蛋多很多。舒老闆謂：「我們的八爪魚每串價錢比魚蛋貴多了，因為用的都是新鮮八爪魚，要自家以攪拌機打至肉質軟中帶爽，而且新鮮貨供應不穩定又貴，賣一串八爪魚的利潤很低的，但一直做了數十年，最想保留一直都有的味道。」

秘密武器 老師傅咖喱汁

的確，這店的八爪魚爽得來夠軟又容易咬，不會像雪藏貨般質感過韌。食材固之然重要，但秘製咖喱才是秘密武器，舒老闆謂當年研製這咖喱的老師傅傳授了給3家車仔檔，其餘兩檔都沒有繼續經營了，因此這種香辣鮮香現時只可在這裏找到，咖喱用料有20多種，最重要的必要有老薑及來自吉林的乾葱頭，先將這兩種食材炒至收乾水，才可把其餘的咖喱料煮成咖喱醬，店家大約每10多天便會重新炒製咖喱醬，新鮮而香味不減。喜歡吃八爪魚的朋友，要抓緊夏天至9月份八爪魚最美味當造的季節，因為冬天偶然會沒有新鮮八爪魚供應，而咖喱檔便順道休息，而同樣由於食材所限，咖喱檔每日只於下午5時至約9時供應，大家要看準時間來吃呢。

■生燒菠蘿墨魚嘴 秘醬惹味

從前深水埗的街頭串燒小店不算多，皆因街頭小食講求速度，串燒等待需時，考驗客人耐性。不過這裏仍有一間以賣串燒為主的小食店，以生燒及秘製醬汁馳名，筆者最喜歡是他們款式種類夠多。標叔叔在此區開店10多年，由最初只有約10款串燒到今日有近30款，而且出售不少街檔較少見的食材，如墨魚嘴、雞皮及雞腎等。其中，燒蔬菜類也有選擇，但必吃的還是汁多又甜的燒菠蘿，燒過的菠蘿味更甜，再塗上少許秘製醬汁，令菠蘿燒起來味道更吸引。這裏不同食材會配上不同醬汁或香料，以惹味為主，即叫即燒，不但很受學生哥歡迎，消夜時分也不時有人排隊。

■Info

◆A. 漢發麵家

地址：深水埗大南街192號

查詢：2380 7068

◆B. 新香園

地址：深水埗汝州街186號地舖

查詢：2728 7118

◆C. 新聯豐粉麵家門外咖喱檔

地址：深水埗桂林街143號地下

◆D. 標叔叔小食店

地址：深水埗福榮街90A

查詢：3956 3147

文：潘小熊

統籌：陳詠詩

編輯：林曉慧

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