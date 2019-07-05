人氣火鍋 俘虜美人霸王

【明報專訊】冬天吃火鍋尋常不過，可是來到炎炎夏日，為何仍要冒熱「攞苦嚟辛」？或許是為了貪靚和養生。來自新加坡的過江龍火鍋店，主打標榜膠原蛋白豐富的養顏美容鍋；本地薑則力推由川菜老師傅設計的香辣養生湯鍋。會否愈食愈靚暫時是未知數，但湯鍋美味，吃得你肚滿腸肥卻是不爭事實。

星洲「靚」湯底 滋潤少女心

只要你有一顆少女心、一個公主夢，都會被新加坡人氣火鍋店美滋鍋吸引。大門入口的巨型粉色小熊吸引顧客未入座先打卡，餐廳裝潢以至家具都以粉紅色系為主，與新加坡店一樣充滿甜美浪漫的氛圍。各式湯底跟足總店調製，招牌膠原蛋白養顏美容鍋正是為貪靚一族而設。奶白色的湯底每天以瑤柱、雞腳、豬骨、豬手等食材熬製超過8小時，未煠食材先呷一啖湯，非常鮮甜。若你不愛這個美顏鍋，也可選擇其他湯底，包括：養生藥膳醉雞鍋、清涼解熱雪耳椰子鍋、長生松茸野菌鍋等，合組成鴛鴦鍋甚至是四格鍋。

平板直擊魚缸 即點爽甜刺身

美滋鍋猛龍過江，餐牌亦增設了不少海鮮以迎合港人口味，活魚刺身是其中之一。客人可以從點餐的平板電腦上直擊魚缸並從中選魚。一條鱆紅魚切件後約有50片爽甜魚生，分量十足。魚三角亦是香港店獨有的火鍋配料，大大件的大魚魚骱適合放入美容鍋之中，煠熟後肉質嫩滑。必嘗的還有活醉海花蝦，新鮮靚蝦從魚缸中撈起後即以花雕浸最少15分鐘後才下鍋，吃時聞到濃郁酒香。店內每日供應各類手打魚滑、蝦滑、墨魚滑，除了鮮甜的蟹子蝦滑外，還有坊間少見的皮蛋鮮魚滑、江瑤柱魚滑等，非常豐富。

火鍋配料少不了各式肉食，餐廳提供日本A4和牛、美國安格斯牛小排、本地手切肥牛、西班牙黑豚五花肉等多種選擇。手打丸及餃子是必備配料，當中比較特別的是蝦卷及豬肉卷，扁長的外形與別不同，均由店內自製。餐廳還供應多款惹味小食，除了黃金魚皮之外，具椒鹽風味的大蝦、九肚魚、鴨舌、鱔球等都非常吸引，最適合在等待火鍋滾起之時解饞。與新加坡店一樣，客人結帳前，店員會送上每人一小杯柚子沙冰，酸甜清爽的味道正好解膩。

■美滋鍋

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803室

查詢：3162 8238

文：黃怡穎

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com