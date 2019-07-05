足料川鍋 天麻養生酸菜惹味

酸菜泡椒豬骨鍋——酸菜量非常豐富，輕輕一撈已經滿勺酸菜。若加入薯粉，煮起後與酸菜夾起同吃，特別滿足。（$218）（劉毓霖攝）

四川霸王鍋——霸王川莊的四川霸王鍋集水煮鴨血豆腐鍋及鮮天麻燉鴿鍋於一身，前者香辣無比，配內臟、薯粉就最合適；後者富天麻及川芎的味道，放入蔬菜、肉類以至海鮮皆可。（$288）（劉毓霖攝）

【明報專訊】這幾年，嗜辣的朋友應該聽過，甚至嘗過川莊或霸王川莊的餐廳。集團近期在尖沙嘴再開分店，除了大家熟悉的巨盤水煮魚及酸菜魚，還新推6款川式湯底，其中以水煮鴨血豆腐鍋及重慶麻辣紅油鍋的辣度最高，鮮天麻燉鴿鍋及藥膳豬手鍋則以多種中藥食材調製而成，讓大家邊吃邊養生。

鍋面滿佈紅油的水煮鴨血豆腐鍋共用了38種香料調製。廚師先炒起水煮醬後再熬煮成湯，當中包含了豆瓣醬、二荊條辣椒、花椒、香砂、白豆蔻、桂丁等，使湯汁濃郁之餘，亦帶辛辣香麻的滋味，正好配鴨血、凍豆腐等質感軟滑的食材。餐廳總廚于慶令指出，即使同為水煮風味，火鍋用的湯底與小菜用的湯汁都有不同。前者會選用新鮮青花椒，甫入口即可感受到香麻滋味。而小菜如水煮魚的水煮汁則用紅花椒，麻香會慢慢滲出，體驗截然不同。

乳鴿代魚頭 貼心防鯁骨

至於鮮天麻燉鴿鍋則採用了多種藥材熬成，例如成本較高的新鮮四川天麻、川芎、白芷、淮山等。坊間一般會加入魚頭一起熬煮，但為防魚頭有骨，於是改成乳鴿入饌。在中醫角度來看，天麻可應對頭痛，在動手落配料前，不妨先多喝兩口濃湯補補身。眾多湯底中，最吸引記者的卻是酸菜泡椒豬骨鍋，辣度適中，不怕吃得滿頭大汗。而餐廳亦獨家找來四川秘製酸菜，入口酸香惹味。鍋底還有兩大件豬骨，以證湯汁真材實料。

既有足料湯底，又怎少得各式新鮮配料呢？火鍋紙上齊備蔬菜、肉類、海鮮、丸餃等，3款特色火鍋拼盤更助你解決「選擇困難症」。牛肉拼盤有齊牛肩胛肉、牛頸脊、雪花肥牛及牛小排4個部位。海鮮拼盤就更豐盛，有齊九孔鮑魚、扇貝、帶子、美國桶蠔、海蝦、波士頓龍蝦等共8款海鮮，足夠3至4人享用。跟其他分店一樣，每位客人均有一杯以杞子、桂圓、陳皮、甘草等冲泡而成的八寶茶，清潤解辣。

■霸王川莊

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館3樓314號舖

查詢：2110 0575