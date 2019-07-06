美食連繫「家人」吃盡世界

草飼牛他他——他他中拌有參巴醬Sambal，風味特別。面層配豆角沙律，椰香不會過分濃郁，正好互相平衡。（$168）（黃志東攝）

【明報專訊】Louise儼然是名廚腦海中構思的「家」。同樣落戶中環的新店Kinship，則帶出另一種「家」的溫情。餐廳由Chris Grare及Arron Rhodes共同主理，兩人相識7年，情同手足，不但視對方為家人，更希望藉餐廳與更多人連繫。Chris說：「無論是顧客、員工、供應商，以至來訪的記者，都能透過美食連結成為『家人』。今日用餐過後，下次仍記得回來。」

牛肉他他 啖啖東南亞風味

兩名主廚熱愛旅遊，他們更把世界各地的元素帶來，成為創作菜式的靈感。以牛肉他他為例，就混入了Chris鍾情的東南亞風味。牛肉他他以澳洲草飼牛製成，加入了以辣椒、蒜粒、洋葱、蝦醬等調製成的參巴醬Sambal，面層配上充滿印尼風味的Bali Bean Salad豆角沙律，帶陣陣椰奶香。甜品之中的朱古力椰子撻則配上斑蘭及咖央的風味，入口盡帶星馬滋味。

日系五花腩 法式嫩春雞

主菜以香烤五花腩最吸引。沖繩豬腩肉浸醃後塗上BBQ醬慢煮一整晚，使其入味之餘肉質鬆軟腍滑。上桌時淋上日式高湯，並配蜜糖豆及日本椎茸，是一道充滿和風的菜式。若喜歡「重口味」，不如試試烤春雞。法國春雞去骨後，與意式煙肉、番茄乾、肉醬，以及馬鈴薯丸子（Gnocchi）一起烤焗。醬汁味道濃郁，使嫩滑雞肉入口更惹味。

■Kinship

地址：中環些利街2至4號LL Tower 3樓

查詢：2520 0899