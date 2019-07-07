家常便飯：苦澀的六月 想起快樂蜜蜂甜味意粉

【明報專訊】這個初夏，非常難過，每天留意新聞，頻密地集會、遊行，甚少開火煮食，大部分時間都沒胃口。偶爾認真煮，略吃得好些，內心立時愧疚，這是吃安樂茶飯的時刻嗎？當年輕人為香港未來福祉奮勇抗戰，我怎能窩在自己的天地裏自得其樂？可是啊，做飯的確有某種鎮定作用，每當受不了現狀，被太多資訊轟炸，悲痛至不能言語時，唯有逃到廚房裏去，藉着洗切等動作，才能尋回片刻寧靜。而這個月，我一直深深念着Jollibee的意大利麵。

Jollibee是來自菲律賓的快餐連鎖店，售賣炸雞、漢堡等食品，香港僅有七八家分店，不像麥當勞或肯德基般總有一間在附近。在我日常的活動範圍裏，很難遇上，念中六中七時，有段時間常常吃，近十年卻不曾光顧，那肉醬意粉的味道卻一直殘留在我記憶中。

意粉特別軟稔

這道帶着甜味的意粉特別軟稔，並非意大利人講究的「al dente」口感，反正它只是快餐，怎能要求太多？有些客人頗厭惡它的味道，我卻蠻喜歡。這份味覺回憶突然被勾起，緣於上月在愛丁堡廣場集會時，見很多群眾都手執一袋Jollibee外賣，在廣場「野餐」，肯定有一間在附近吧？當時已是晚上八時半，與同伴未曾吃飯，擠在公園裏邊流汗邊聽與會者發言。同伴請纓去買，未幾，他也攜回一個膠袋，唯獨欠了那肉醬意粉，原來店快要關門了，又太多人光顧，只賣剩炸雞。與一大堆陌生人一起坐在花槽吃炸雞時，那意麵紅噹噹的醬汁不停在心內繚繞，幾時有機會吃一次呢？

淺色醬汁 想起菲籍家傭

七月一日，我們再上街，遊行完畢，當知道年輕人闖進了立法會內，我與同伴打算先吃飯再定去留。沒什麼選擇，大伙回到海富，肯德基裏黑衣人擠得水泄不通，我立即放棄，與他懷着複雜的心情，決定先行撤退。我只覺得，這個晚上，我必須吃到那道意粉不可。與他乘地鐵往中環方向去，在環球廣場出口對面，直好有一家Jollibee。平日假期，Jolliee大部分顧客都是菲律賓人，這夜卻九成是黑衣人，男女老幼，大家都混着汗臭在用餐。我倆掙扎着找到位置，終於買到那盒回憶中的意粉，津津有味地吃着，妄想以那甜味去掩蓋無力的感覺，卻一點都不開心。

我記起第一次帶我到Jollibee吃快餐的那 個朋友，已經好久沒見面，不知她過着怎樣的生活；我也記起以前有一個菲律賓籍的家傭K，曾經教我菲律賓式肉醬意粉的做法，正是Jollibee這種味道。她做的版本醬汁呈現淺粉色，仍是甜得過分。我思索着從前與現在，以及未來，Jollibee意粉的回憶，添了一重又一重，五味紛陳。

菲式vs.意式 味道顏色之別

菲式肉醬意大利粉與意式肉醬意粉的分別，在於它的甜味和用料，除了只使用小量的豬絞肉外，必然會加上一片片香腸或午餐肉，想是基於物資匱乏吧，以合成肉去填補。市面一些小型南亞裔雜貨店，偶然有售來自菲律賓的包裝番茄醬，味道特別甜，顏色特別紅。家傭K則教我，可以在普通茄蓉的基底裏，加上煉奶、小量忌廉和片裝芝士。總括而言，那是一種以廉價的材料、快速的方法，調和出的味道。菲式肉醬與意式肉醬，兩者不能比較，兩者我同樣喜歡。尤其在心情低落的時刻，菲式肉醬意粉，讓我可以在緊絀的時間裏，以那奇異的甜味，為自己打打氣。

◆肉醬意大利粉（2人份）

‧材料

意大利粉……160克

罐裝茄蓉……1罐

香腸……2條

豬絞肉……1碗

蒜瓣……數塊

片裝車打芝士……2片

忌廉……2湯匙

煉奶（可按口味添加）……4湯匙

鹽……少許

黑胡椒……少許

‧做法

1. 蒜瓣切碎，以熱油爆炒，下豬絞肉炒至轉色，灑黑胡椒和少許鹽。

2. 香腸切片，加進同炒。

3. 下茄蓉，加水掩蓋材料，煮15分鐘至稠。

4. 意粉按包裝說明煮熟，留少許煮麵水。

5. 把意粉水加到醬汁裏多煮5分鐘。

6. 加進片裝車打芝士、忌廉、煉奶拌勻。

7. 加鹽調味。

8. 把醬汁淋在意粉上即成。

＊如想醬汁更鮮艷及濃稠，可用2罐茄蓉，以一罐取代水的分量，煉奶、鹽的分量酌量調整。

文、圖 //饒雙宜

編輯 //蔡曉彤

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