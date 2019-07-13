轉角遇小酒館 歎一流和牛治

【明報專訊】澳洲籍大廚Shane Osborn憑藉Arcane打響名堂奪得米芝蓮一星，因此籌劃開第二家餐廳時，自然有不同想法：「Arcane是典型的星級餐廳，大家可能一年會到訪一兩次，或者在特別的紀念日甚至求婚時才來。於是第二家在港開設的餐廳就想走比較輕鬆休閒、街角小酒館的路線，讓客人隨時來無壓力地享用美食。」選址在蘇豪的邊陲地帶，位於3條大路交界處的Cornerstone由此而生。

Cornerstone只設24個座位，裝潢輕鬆簡約，面對熙來攘往的大街感覺充滿活力，Shane認為這個規模正適合小酒館的經營模式：「地方太大反而不容易確保食物和服務質素呢！」餐廳運作會交由追隨Shane多年的主廚Neal Ledesma和餐廳經理兼侍酒師Didier Yang負責，年輕團隊為新餐廳注入創意。

菜式貴精不貴多 照顧素食者

年輕主廚Neal在2011年和Shane相遇，二人一直在Arcane合作，並且以28歲之齡擔任Cornerstone的主廚。菲律賓籍但在香港土生土長的他，對香港客人的口味和亞洲食材與調味料的應用都瞭如指掌，現時餐單亦善用香港運輸方便的長處，採用來自世界各地的食材。餐單只有十多道菜相對簡單，但卻不乏素食選擇，Neal表示希望穩步前進：「個人認為先做好每一道菜式，比急提供大量選擇為佳，同時素食的客人日多，我們有責任為他們服務。」

「重口味」羊奶芝士 完美配通粉

Neal為Cornerstone準備的是融合了歐陸多國風味的菜式，其中黃鰭吞拿魚刺身薄片配蜜柚、柚子、茴香和薑，清新醒胃，和南美洲Ceviche有相類之處而減少了酸味。Rigatoni大通心粉配番茄、橄欖和羊奶芝士相對重口味得多，具嚼勁的麵條和香氣四溢的羊奶芝士構成令人難忘的美味。以燒香的紅洋葱、火箭菜沙律、Ciabatta麵包和芥末蛋黃醬製作的和牛三文治是店裏最貴同時亦最具代表性的菜式，豐富的調味和上佳的火候足以令它在眾多和牛三文治中脫穎而出。檸檬忌廉布甸則是比較傳統的甜點，酸酸甜甜的味道應該比另外的朱古力布朗尼和麵包布丁，更受人喜愛。

■Cornerstone

地址：中環荷李活道49號地下