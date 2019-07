獨特酒標——Machete 2014年紅酒酒標好cult、好型(左)。而8 Years in the Desert 2017年紅酒(右),其酒標是以黑白沙漠相加上粉紅色透明膠紙,設計獨特。(Orin Swift提供)

【明報專訊】7月是加州美酒節的月份,也有許多試酒會及晚宴在港舉行。加州是全美最大的葡萄酒生產酒區,逾八成的葡萄酒生產是來自當地,而美國亦是全球第4大的葡萄酒生產國。而出口至亞洲的葡萄酒總量佔全美葡萄酒總出口量的95%以上。

不少人覺得加州出品重口味及充滿桶香,選擇大路。其實並非如此,當地亦有優雅、細緻的葡萄酒,葡萄品種亦逾100款,而有約四分之一的葡萄園是以有機、生物動力或可持續發展耕種。讓我在此分享一些不一樣的加州葡萄酒,看看有沒有你喜歡的那杯「酒」。

優雅如布爾岡佳釀

當Napa Valley的To Kalon葡萄酒產區可種出一級Cabernet Sauvignon葡萄,釀造出如法國波爾多列級葡萄酒的佳釀時,其實加州也能做到如法國布爾岡一樣的產區。因為加州有逾100款土壤組合,也可找到近似布爾岡土壤。

早前試了加州Rhys Vineyards的葡萄酒,味道有別於以加州著名Cabernet Sauvignon葡萄釀製的成品,它主打布爾岡風格,主力種植Pinot Noir及Chardonnay葡萄。Rhys Vineyards的老闆Kevin Harvey本身是創科基金投資的老闆,Uber、eBay、LinkedIn等都是他公司旗下的項目。由於他熱愛布爾岡葡萄酒風格,本身亦是布爾岡葡萄酒的收藏家,因此他便想在加州釀造具布爾岡風格的佳釀。他的團隊花了很多時間在布爾岡分析不同土壤的特質,並在加州尋找最接近布爾岡的風土釀造Chardonnay白酒和Pinot Noir紅酒,包括Swan Terrace、Alpine Vineyard、Horseshoe Vineyard等多個不同葡萄酒田。

說到底,究竟似嗎?如果盲品,的確有很大可能誤以為是布爾岡出產。著名酒評人Jancis Robinson說過Rhys Vineyards釀造了世界最具野心的Pinot Noir葡萄酒,可想而知其質素的確相當高。他們的葡萄是以有機種植,而Kevin的宗旨是讓大家喝到來自葡萄園的原味,所以盡量在釀酒過程中不添加任何物料,讓大家喝到最原始的葡萄味道。試了數款Rhys出產的紅、白酒,我喜歡Rhys Vineyards Horseshoe Vineyard 2013年,優雅具層次,帶紅莓、甘草、甜香料、礦物及一絲皮革香,餘韻適中。

玩味酒標打破傳統

新世界葡萄酒的好處是沒有太多舊有制度約束,可以創新思維,有設計時尚獨特的酒標,又可以試種不同的葡萄品種,不像舊世界的葡萄產區那麼多限制。其中一間加州酒莊Orin Swift的酒標玩味十足,而它的葡萄酒高質又有個性,風格統一。Orin Swift酒莊自1998年開始釀酒,其莊主兼釀酒師Dave Phinney被譽為最具影響力的新派加州釀酒師之一,而他的Machete 2014年獲國際著名葡萄酒雜誌Wine Spectator於2016年評為Top 100葡萄酒的第6位。我第一次試Orin Swift是在Napa Valley,當時我試了Machete 2014年紅酒,一見到那個酒標就覺得好型。Machete酒標以一個女模特兒在懷舊汽車旁邊拿着一把長刀作主題,有型又獨特。原來他們在製作酒標過程中,在兩天內拍攝了一萬張相,只揀12張最獨特的照片作為酒標。此酒以Petite Sirah、Syrah及Grenache釀造,帶黑莓、黑布冧、烤烘、香料及黑胡椒等味道,跟酒標一樣有個性。

早前我在試酒會中跟Master of Wine Nicholas Paris試了數款Orin Swift的佳釀,我很喜歡8 Years in the Desert 2017年紅酒,以Zinfandel釀造,優雅而結構複雜,香氣四溢,帶紫花、黑莓、黑布冧、無花果、黑朱古力、黑胡椒及香料等味道,單寧優雅而餘韻悠長。酒標設計亦與別不同,我試的葡萄酒,其酒標是以黑白沙漠相加上粉紅色透明膠紙,好獨特的設計。為什麼叫「8 Years in the Desert」?因為Dave Phinney之前出售他上一個出色的葡萄酒酒莊時,已說明他在8年內不會再釀造Zinfandal葡萄酒,所以他要等待漫長的8年,情况有如待在沙漠般辛酸漫長。這麼有型的葡萄酒,買來跟朋友一起喝,實在很cool、很有意思。

精品媲美隆河谷

加州Paso Robles AVA葡萄酒區亦是另一個發展得很快的葡萄酒區,由於日夜溫差較其他加州酒區大,而它亦有很多特色的微氣候及多款土壤(以石灰土為主),很適合釀造精品葡萄酒。被國際著名酒評人Antonio Galloni及Robert Parker點名的其中一間值得留意的Paso Robles區精品酒莊Denner Vineyards,主打釀造精品隆河谷(Rhone Valley)風格的葡萄酒,也有些波爾多風格的佳釀。其新進釀酒師Anthony Yount的作品更常常帶給酒評人驚喜。他們也實行可持續發展耕種,不久將來會實行有機耕種。近日試了數款Denner Vineyards的葡萄酒,我喜歡Denner Dirt Worshipper 2014年紅酒,主要以Syrah葡萄釀造,優雅而帶紫花、黑胡椒、黑莓、黑布冧、烤烘及礦物等味道,十分有層次,盲品時,你真的以為自己在喝着一瓶高級隆河谷區佳釀,相當驚喜。

Cult Wine產量極少

什麼是Cult Wine?你可能有聽過這些出名的葡萄酒莊,但從來沒有機會品嘗,又或者是一酒難求,原因是產量極少,這些佳釀一般都獲得著名酒評人的高度評價,又或者一推出市場便告售罄。美國加州亦有不少Cult Wine代表,例如Screaming Eagle、Harlan Estate、Bond Estates及Vérité等。當中被視為美國Cult Wine代表酒莊之一的Bond Estates,其中一位莊主Bill Harlan亦同時擁有另一著名Cult Wine酒莊Harlan Estate。到底Bond Estates有幾cult?他們的釀酒團隊用了25年時間,從60多個Napa Valley區的優質葡萄園中,挑選出5個最出色的「Grand Cru」單一葡萄園,並與獨立果農緊密合作,共同創造出傳奇Cult Wine。整個Bond Estates系列的葡萄酒都是以100% Cabernet Sauvignon葡萄釀造,每個年份大約出產2500箱,售價約每支3600至5200港元不等。由於微風土不同,風格亦各有不同,例如我試過其中一個單一葡萄田系列Melbury 2013年(Robert Parker 97分),味道帶藍梅、甘草、黑莓、黑加侖子、紫花等,香氣四溢而單寧幼滑,餘韻悠長。當我試另一單一葡萄田系列Vecina 2010年時(Robert Parker 99分),感到風格截然不同,帶土壤、森林、火山灰、黑莓、黑布冧等味道,重單寧而十分男性化風格。同一款葡萄可帶給你這麼大變化,果然是Cult Wine。

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。

sendccwong@gmail.com

文:黃詩詩

編輯:梁小玲

電郵:lifestyle@mingpao.com