菜式一：缽仔雞蛋焗魚腸

【明報專訊】◆材料：

魚腸 6至8副

雞蛋 6隻 （1隻鋪面）

陳皮 3瓣

叉燒 1両半

薑 1両

葱 適量

蒜頭 3粒

油條 1條

鹽 1茶匙

雞粉 1茶匙

麻油 2茶匙

胡椒粉 適量

◆做法：

1. 陳皮、薑、葱及叉燒切絲備用

2. 油條分別切厚件及薄片備用

3. 魚腸洗淨，並把依附上面的其他部分分開盛在不同小盤上，包括深色魚膶（圖3）、正常色澤魚膶、魚腸及呈米白色的魚脂肪（即「魚油」）；分門別類後，先棄掉深色魚膶，留用正常色澤的魚膶，用滾水浸5至6分鐘至熟透；魚腸煎香；魚脂肪與薑葱一同落鑊煉香，用篩隔掉雜質，只取清澈魚油

4. 蒜片炸香

5. 打蛋5隻，加入陳皮絲、薑絲、葱絲、叉燒絲及蒜片；魚腸剪段，逐段放入；加入已煉好的魚油及4両半清水，放鹽及雞粉拌勻；最後放入魚膶，並加入麻油和胡椒粉調味

6. 厚件油條鋪在缽底，再小心放入已拌勻蛋液的食材，最後才加入蛋液

7. 薄片油條沾蛋汁後鋪上缽面

8. 缽仔放進蒸爐蒸半小時

9. 將1隻雞蛋蛋液塗在缽面，並再放進蒸爐3分鐘（圖4）

10. 放在煮食爐上燒1分鐘或以火槍炙燒表面，讓魚油溢出

11. 焗爐預熱180℃，整缽放進焗爐3分鐘，看到缽面脹起，顏色呈金黃色及有焦邊即可取出

● 大廚心得

厚切油條墊底 盡吸精華

做這個菜時不能怕麻煩，因為每個步驟均有其作用。將魚腸分類是為了辟腥，再者深色的魚膶會影響菜式整體賣相，故棄掉為佳；魚膶需要最後才加入蛋漿中，是因為魚膶軟腍易爛，不宜一同拌勻；放於缽底的油條需要厚切，是為了可盡吸雞蛋魚腸之味，薄切油條則用以遮蓋已蒸至「嚡面」的雞蛋；蒸透後再塗蛋液於缽面，既為賣相呈現金黃，也令菜式像蛋糕般飽滿膨脹。

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