菜式二：豉椒鹹酸菜炒魚鰾

有片睇，想跟張志偉學做豉椒鹹酸菜炒魚鰾。

【明報專訊】◆材料：

魚鰾 10至12個

鹹酸菜 3両

蒜蓉 少許

葱 少許

青椒 2両

紅椒 1両

洋葱 2両

豆豉 1茶匙

糖、醋、鹽 少許

紹酒、麻油 少許

◆芡汁：

鹽 1/3茶匙

糖 1/3茶匙

雞粉 半茶匙

蠔油、生粉 半茶匙

◆米醋（浸鹹酸菜用）：

米醋 8両

糖 8両

鹽 少許

梅子 1至2粒

紅椒 1隻

檸檬 2至3片

米醋做法：

1. 將米醋加糖放入鍋中，加少許鹽，煮滾後放涼

2. 後加入梅子、紅椒及檸檬片即成

◆做法：

1. 以鹽水浸鹹酸菜一晚。想更惹味，可再用米醋浸泡約10天

2. 蒜頭及葱切末，洋葱、青椒及紅椒切角，備用

3. 魚鰾清除血絲及脂肪，洗淨後剪穿放氣

4. 鹹酸菜汆水，落鑊炒至乾身，加入糖及醋一同兜炒，盛起備用

5. 爆香洋葱及青椒，加入少許鹽調味，盛起備用

6. 魚鰾汆水後瀝乾；用生粉抹勻後煎香，盛起備用

7. 爆香蒜蓉、葱、豆豉及紅椒，青椒、洋葱及鹹酸菜回鑊，再放入魚鰾兜炒（圖3），並灒少許紹酒。加鹽、雞粉、糖、蠔油及生粉水煮成芡汁；灒少許麻油便可上碟

● 大廚心得

鹹酸菜浸鹽水除鹹味

這個菜式比焗魚腸簡單，但需注意的是替魚鰾辟腥，因此徹底洗淨及汆水的步驟必不可少。負責提味的鹹酸菜在街市買回家後，先要浸鹽水一晚來除去其鹹味。若希望酸甜味更重，整體味道更惹味，就可另外自製米醋醃製。鹹酸菜「翻醃」的時間愈長，味道更濃，若過程沒有沾到生水的話，可一直放於冰箱裏保存。

● 有片睇，想跟張志偉學做豉椒鹹酸菜炒魚鰾？立即去片：bit.ly/2xQRJ9a