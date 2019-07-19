菜式二：豉椒鹹酸菜炒魚鰾
文章日期：2019年07月19日
【明報專訊】◆材料：
魚鰾 10至12個
鹹酸菜 3両
蒜蓉 少許
葱 少許
青椒 2両
紅椒 1両
洋葱 2両
豆豉 1茶匙
糖、醋、鹽 少許
紹酒、麻油 少許
◆芡汁：
鹽 1/3茶匙
糖 1/3茶匙
雞粉 半茶匙
蠔油、生粉 半茶匙
◆米醋（浸鹹酸菜用）：
米醋 8両
糖 8両
鹽 少許
梅子 1至2粒
紅椒 1隻
檸檬 2至3片
米醋做法：
1. 將米醋加糖放入鍋中，加少許鹽，煮滾後放涼
2. 後加入梅子、紅椒及檸檬片即成
◆做法：
1. 以鹽水浸鹹酸菜一晚。想更惹味，可再用米醋浸泡約10天
2. 蒜頭及葱切末，洋葱、青椒及紅椒切角，備用
3. 魚鰾清除血絲及脂肪，洗淨後剪穿放氣
4. 鹹酸菜汆水，落鑊炒至乾身，加入糖及醋一同兜炒，盛起備用
5. 爆香洋葱及青椒，加入少許鹽調味，盛起備用
6. 魚鰾汆水後瀝乾；用生粉抹勻後煎香，盛起備用
7. 爆香蒜蓉、葱、豆豉及紅椒，青椒、洋葱及鹹酸菜回鑊，再放入魚鰾兜炒（圖3），並灒少許紹酒。加鹽、雞粉、糖、蠔油及生粉水煮成芡汁；灒少許麻油便可上碟
● 大廚心得
鹹酸菜浸鹽水除鹹味
這個菜式比焗魚腸簡單，但需注意的是替魚鰾辟腥，因此徹底洗淨及汆水的步驟必不可少。負責提味的鹹酸菜在街市買回家後，先要浸鹽水一晚來除去其鹹味。若希望酸甜味更重，整體味道更惹味，就可另外自製米醋醃製。鹹酸菜「翻醃」的時間愈長，味道更濃，若過程沒有沾到生水的話，可一直放於冰箱裏保存。
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