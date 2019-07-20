順德名廚刀法精湛 蒙眼切土豆絲穿針

縐紗魚卷：把鯪魚肉一壓一刮，魚肉便會起縐褶成縐紗狀。蒸熟了的魚卷不見其縐紋，只有啖啖彈牙口感。$268（劉毓霖攝）

表演刀工：林潮帶即席蒙眼示範在氣球上切土豆絲，並把切好的土豆絲穿過繡花針針孔，精湛刀工可見一斑。（劉毓霖攝）

【明報專訊】順德菜在粵菜中地位崇高。貴為魚米之鄉，當地的河鮮山珍、禽畜豐富，更專出手藝靈巧的廚師。大公館粵菜廳「萬慶軒」最近請來順德名廚林潮帶及其團隊來港作客席廚師，帶來逾30款順德經典菜式。到底「食在廣州，廚出鳳城」這句話有多少斤両，老饕來荔枝角一試便知龍與鳳。

林潮帶是世界粵菜廚王順德會長，接待過鄧小平丶江澤民丶胡錦濤等國家領導人，亦走遍世界各地演繹順德菜。他強調順德菜特色是清、爽、嫩、滑、鮮、真，「食魚有魚味，食雞有雞味，會食到主料真實的味道」。芸芸食材中，順德人可謂無魚不歡，只是食魚便有八法，如拆食、剁食、釀食等。而要駕馭骨刺細小的魚類，靠的就是精通三工——刀工、手工和煮工的廚師。

縐紗卷彈牙魚味濃

訪問當日，林潮帶即席蒙眼示範在氣球上切土豆絲的絕技，切好的土豆絲很幼細，可一次過把數條穿進繡花針孔裏。他精湛的刀法，亦可見於順德經典菜縐紗魚卷的製作過程。廚師先將原條鯪魚拆骨起肉（即鯪魚青），之後再撻成魚膠，搓成球狀，置於砧板上，用刀壓成薄薄一片，再快速用刀刮起，魚青便會起縐摺成縐紗狀，最後把火腿絲、蘿蔔絲、西芹絲捲入魚塊中蒸熟。蒸熟了的縐紗卷厚實，嚼起來非常彈牙，魚味甚濃。林潮帶強調，刀工是三工中最重要的一環，「傳統有說『生砧板，死灶台』。你在砧板上弄什麼，灶台上就煮什麼，如在砧板上弄得食物大小不一，火候便難以掌握」。

至於另一菜式杏壇脆皮魚餅，廚師把鯪魚膠以越南春卷皮包着煎。為使鑊中十多塊魚餅受熱均勻，林潮帶需不停把鑊子打圈移動。上碟的十餘塊魚餅，件件外脆內軟，魚味濃郁。

說到最考手工的菜式，非魚食八法之一的順德拆魚羹莫屬。魚肉煎得金黃後，廚師需用筷子剔走全部魚骨，檢查兩三遍確保沒有魚骨後，再將魚肉切成細絲，連其他材料一同煲。魚湯十分鮮甜，連清甜的魚肉絲、節瓜絲和粉絲同吃清新非常。

順德拆魚羹用大魚肉入饌，大魚的頭部亦不浪費，化為惹味的生煏大魚嘴。在沙薑、薑葱、蒜、XO醬、海鮮醬等調味料相伴下，大魚頭用猛火焗熟，中途灒酒。蓋子一打開，香氣撲面而來，魚頭惹味得叫人連骨也舔得乾淨。

萬慶軒

供應日期：即日至7月31日

地址：荔枝角長義街9號 D2 Place1期10樓A

查詢：2743 8055