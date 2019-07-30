新潮涼茶 醒神消暑氣

生產線機器操作——製作涼茶的大型機器，還要經周樂旗不斷調整及加裝各式配件，使機器可以順利連接及運行。由煲涼茶、極速降溫，到注入二氧化碳，過程中都不會接觸空氣。在入樽後就會被輸送至旁邊的機器封蓋，全程毋須人手處理。（資料圖片）

【明報專訊】涼茶是廣東人的平民保健飲料。牙肉腫痛上火喝碗廿四味，天時暑熱來杯五花茶。近年更有不少人發揮小宇宙「活化」涼茶，藥行第二代把涼茶入樽，以簡約年輕風格包裝成一樽兩劑的樽裝涼茶。亦有曾為「廠佬」的中年人把保健涼茶加入二氧化碳，搖身變成一口澎湃的新潮汽水，徹底飛甩老套形象！

沙田希爾頓中心內的安華中西藥行是區內少數有傳統百子櫃的中西藥房，由馬陳發營運近30年，除了售賣中西成藥，亦有註冊中醫在店內替街坊診症。而1996年起，開始在店內出售自家藥方調製的傳統涼茶，為街坊提供保健茶飲。這家屹立小區多年的藥行，正是新進涼茶品牌良茶隅的根。

一樽兩劑 方便分兩次飲用

馬陳發的兩個兒子馬鐘培、馬鐘潼自小在藥行出入，耳濡目染下認識不少中草藥。平日頭暈身熱、上火喉痛，都是喝父親的涼茶調理身體。兩兄弟畢業後在中環從事會計工作，眼見不少同事都有各類都市病，例如：腸胃不適、口氣重等問題，覺得父親的涼茶可以「幫到人」，於是在2013年尾創立良茶隅，針對勞碌的都市人，推出調理身體的茶飲。創業5年多，涼茶款式由初期的6、7款，發展至現時共13款。

據《香港涼茶與龜苓膏》（陳虎彪、郭岳峰等著）一書指出，近代涼茶有狹義及廣義之分，狹義指具有顯著功效的傳統涼茶，廣義則指具保健和清涼解暑作用的草本健康飲品。在良茶隅，就有藥性較重的百草茶及清熱袪濕茶；以及較溫和的日常保健茶，例如五花茶、夏枯草、羅漢果、薏米水等。馬鐘潼說：「不少都市人都有冷氣病，由室外超過30℃旋即走入商場的冷氣空間，容易引起各種不適。」他推介的清熱袪濕茶及夏桑菊正是炎夏消暑、調理身體之選。

涼茶要有良效，藥材及配方最為關鍵。馬家三父子異口同聲強調，店內藥材都是透過本地有信譽的藥材供應商取貨，不會將貨就價，只挑上等草藥。以集合26種中草藥的百草茶為例，只以高價的金銀花而非常見的土銀花煲製。至於保健茶之一的紅棗桂圓枸杞子茶，則選用雞心棗而非普通紅棗。煲涼茶時，亦要根據草藥性質分開處理，先落較難出味的植物根莖類藥材，之後再放花、草、葉等部分。而薄荷、荊芥等草藥則要後下，以取其芬香氣味增強涼茶之效。所有涼茶在火炭工場內由浸泡至煲好平均約需兩小時。

細心留意每樽涼茶，會發現樽身上下分別採用全透明及磨砂的設計，半樽（250毫升）是為一劑藥，隔4小時再飲用其餘半樽，這可避免一次過飲用過量涼茶之餘，亦方便攜帶。飲用時記得先放涼至室溫，或「坐」熱至微暖，有助吸收亦可避免傷脾胃。開業至今，品牌從不設套票或各式促銷優惠，「不會以商業手段逼客人在指定期內飲涼茶，寧願你飲完好番再介紹給朋友」。

苦口未必良藥 亂飲刺激腸胃

坊間涼茶眾多，各自對應不同徵狀，一般人若不了解自己身體狀况時，要記得適可而止。註冊中醫徐思濠特別提醒，凡是孩童、孕婦、正值月事之婦女、正在食用其他藥物者，在飲用涼茶前最好先向中醫查詢。徐思濠表示，一般人夏季可日飲一杯性味溫和之涼茶，冬寒之際每星期一次即可。他又提醒，坊間常說良藥苦口，但過苦未必好。「酸苦甘辛鹹，每種味道都有其療效及目的。由於中草藥一般帶苦，會刺激腸胃，因此不少藥方均會加入合宜的中藥，例如甘草、蜜棗、紅棗、糖冬瓜、羅漢果等，以起和胃甘潤之效，味道亦變得易入口。」

涼茶變「汽水」 羅漢果茶驚喜

打開瓶蓋，把冰涼氣泡送入口中，然後打一個嗝，好不暢快。正因這種來自汽水的快感，驅使周樂旗創立萌芽軟飲品，研製有益身心又使人快樂的「汽水」。考慮到坊間汽水一般都高糖、高酸度，多喝讓人產生罪疚感，因此他以健康為大方向，相信「沒什麼比涼茶健康，沒什麼比汽水更令人開心」，反覆測試40個飲料配方後，最後創作出一系列「有汽涼茶」產品。

周樂旗測試過許多食材，就以菊花茶為例，試過白菊、胎菊、貢菊等多種後，最後採用以清香不澀的胎菊製作菊花茶，入口偏甜而帶氣泡，特別醒神。竹蔗茅根茶採用來自廣西的竹蔗。薑茶則以新鮮山東老薑洗淨切片煲煮而成，入口有點像ginger ale。而潤喉清肺的羅漢果茶味道較濃，是4款之中最有驚喜的。各款涼茶都加入了適量冰糖調味，以及小量防腐劑以免涼茶變壞。

新潮涼茶製作過程有如汽水，水源引入生產線前要先過濾，再注入大煲內，加入草藥或食材以121℃煲製。煲好後撈起食材，隔渣兩次。以機器急凍至約5℃後才注入二氧化碳，最後入樽封蓋包裝即完成。試飲一口，口腔內的氣泡感豐富但又比坊間汽水稍低，周樂旗解釋：「坊間汽水採用『四份氣』，代表其比例為1公升液體對4公升二氧化碳。而我的涼茶則只有『三份氣』，避免過強的氣泡感掩蓋涼茶的味道。」

在長達5年的開發及研究過程中，由鑽研食材、製作工序、機器零件、銷售推廣以至清潔打掃，全靠自己一雙手完成。他亦自嘲有如IQ博士，以高超的靈感及IQ，解決天天都多的問題。時至今日，位於九龍灣的生產線完成程度終於達到九成半，每日8小時約可出產2000至3000支涼茶。除了部分在油站商店上架外，未來更可見於更多銷售平台。

■Info

◆安華中西藥行

地址：沙田希爾頓中心商場42A

查詢：2693 9729

◆良茶隅

專門店：分設觀塘店、荃灣店、尖東店、南昌店，另設多個零售點

查詢：3586 9222

◆萌芽軟飲品

銷售點：部分Shell油站，或經facebook訂購

查詢：3565 6093

文：黃怡穎

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com