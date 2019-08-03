好膽鹵水鵝 肉嫩腸爽 奇妙車仔麵 芫荽成山

堂弄生滾鯽魚粥：大廚將原來多骨的鯽魚起肉，切成薄片，魚骨用來熬湯煮粥，粥煲好，再在席前將滾粥撞到放了生魚片的大碗內，再加上生菜絲、冲菜粒、花生等，米香綿綿，鮮味突出。（$198/窩）（黃志東攝）

鹵水拼盤（左）、台山興哥手工黃鱔煲仔飯（右）：從潮州請來大廚以20年鹵水膽炮製的鹵水拼盤，有齊是日5款推介的鹵味。黃鱔煲仔飯先將黃鱔蒸熟拆肉，鱔骨熬湯，隔渣再用來煮飯，工夫極多，難怪啖啖有黃鱔鮮味。（左$198，右$178）（黃志東攝）

【明報專訊】人人都知尖沙嘴「搵食」艱難，不過自從中港城旁邊的戲曲中心開幕後，又多了新選擇。那裏原本已有一間中菜館，最近又新增一間茶餐廳，不，是一間升級茶室才對。不單室內裝潢古色古香，更有一個3米高巨型木亭台，呼應戲曲中心的主題，室外還有海景位；至於食物，由車仔麵到潮州鹵水鵝到煲仔飯到西多士等，一應俱全，貫徹香港的多元彈性特色。

滿室戲曲風 創意美食多

無花無假，打開餐牌，真的嚇一跳：煎釀三寶、三文治、炒一丁、魚蛋粉、車仔麵、燒味、焗飯意粉、鑊氣小炒、煲仔飯、潮州鹵水……一應俱全。單是挑選食物，已經花掉不少時間。你以為只是坊間行貨？非也。燒味全是自家製，較特別的抹茶菠蘿油，是用自家配方向麵包店訂購的。細心看，更不乏創意新作，像西班牙紅蝦多士、無花果西多等，聽見都吸引。就連常見的車仔麵，原來也是「非一般」，超過30款配料，有潮州豬肚丸、台灣黑粉絲、麻辣鴨血、辣味東風螺肉都不是平日車仔麵吃到的配菜。不過最特別的還是湯底，酒香撲鼻的花雕湯，又或者清香味濃的芫荽湯都值得一試。味道比平時吃慣的車仔麵清淡點，吃罷不口乾。

鹹檸燉鵝湯 酸中帶香甜

另一主打推介一定是鹵水，請來多年經驗的潮州大廚從家鄉挑選10斤重的獅頭鵝，配上20年歷史的陳年鹵水膽，鵝肉鮮嫩，鹵水香醇。鵝片啖啖肉，鵝紅滑嘟嘟，鵝腸又脆又爽……好味到停不了口。近10款鹵水菜，各有特色，廚師根據食材決定火候，味道剛好，能吃出香料的層次，不會死鹹。另有潮州人最愛的鹹檸檬燉湯，鹹檸檬醃足3、4年，棄鴨取鵝，酸中帶鵝肉獨有香甜，飲落味道有點似陳皮，很開胃。

蒸黃鱔拆肉 熬骨煮飯香

如果想飽肚一點，建議試試小炒和煲仔飯。大廚以懷舊古法炮製，味道與別不同。像生炒糯米飯，以煲仔上枱，炒好後放入燒紅的煲仔中，添一份焦香，廚師說這是古老的做法。又如黃鱔飯，先把黃鱔蒸熟拆肉，以鱔骨熬湯煮飯，飯熟後再加鱔絲炒香，工夫極多，一開蓋，香噴噴，食落啖啖有黃鱔鮮味。大廚更推出從前學師時流行的「鬼馬油炸鬼」，不過這是改良版，鯪魚膠和墨魚膠都是自家製，釀在油炸鬼上，裹上麵包糠炸，油而不膩，香口彈牙。

■遊園．茶記

地址：尖沙嘴柯士甸道88號戲曲中心1樓 2至3號舖

查詢：2320 7455

文：胡慧敏、盧靖賢

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com